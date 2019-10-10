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Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 10.10.2019 11:17 | Son Güncelleme

Suriye Dışişleri'nden üst düzey bir yetkili, Türkiye'nin ülkenin kuzeyine başlattığı operasyonu kınarken, operasyonun BMGK kararlarını ihlal ettiğini savundu

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Suriye Dışişlerinden yapılan açıklamada, “Suriye, Türk rejiminin düşmanca niyetini ve Suriye sınırındaki askeri güçlenmesini şiddetli bir şekilde kınarken, operasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulamaktadır. Türk saldırganlığına karşı tüm meşru yollarla karşı koyulacağını yineledi” ifadelerine yer verildi.

Ülkenin resmi haber ajansı SANA’ya konuşan Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, operasyonun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini aktardı.

Suriye Dışişlerinin yetkili, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan rejiminin saldırganlığı, Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarındaki genişleme hedeflerini açıkça göstermekte. Bu operasyon hiçbir bahaneyle haklı çıkarılamaz. Türk rejiminin Adana mutabakatını görmezden gelmesi, sınır güvenliğiyle ilgili endişelerin yalan olduğunu gösteriyor. Aksi durumda sınır güvenliği eylemleri gerçekleştirilebilirdi."

“KÜRT GRUPLAR TEKRAR TEKRAR UYARILDI”

Suriye, ABD projesiyle birlikte hareket eden bazı Kürt gruplarını sorumlu tutuyor.

"ABD projesinin yaratacağı tehlikelerden dolayı ABD siyasetinin kuklası olmamaları konusunda bu grupları defalarca uyarsak da, bu gruplar yabancıların uzantısı olmayı tercih etti."

Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini aktaran yetkili, “Türk saldırganlığına karşı her türlü meşru mekanizmanın kullanılacağı” mesajını verirken, Kürt gruplara hitaben yaptığı çağrıda, “Suriye, topraklarını ve halkını korumayı garantilemeleri durumunda gaflete düşmüş evlatlarını tekrardan kucaklamaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Esad Türkiye operasyon

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ESAD SABREDİYOR ŞU AN.ŞU AKLIM BAŞIMDA İKEN ADAM GİBİ BİR UYARAYIM UYUYANLARIDA GÜNAH KALMASIN ÜZERİMİZDE.BEYLER ESAD TÜRKİYEYE SAVAŞ İLAN EDERSE YAKIN PLANDA İRAN RUSYA VE ÇİN'DE BU İŞE KATILACAK. ESADIN ŞU AN HAZIRDA 50 ADET S-300-S400 Ü VAR. İRANIN HER NOKTAYI VURABİLECEK 2500 METRE UZN MENZİLLİ FÜZLERİ VAR. RUSYANIN SU 57 VE SU 35 UÇAKLARI SURİYE ULUSAL DEVLETİNİN EMRİNDE OLACAK. TÜRKİYE HEMEN AKLINI BAŞINA ALMALI ÖYLE 20-30 BİN SÖZDE SURİYE MİLLİ ORDUSUNA NEY GÜVENMEMELİDİR. SON SÖZ TÜRKİYE MÜNAFIK SİYASETİ BIRAKMALI GEÇ OLMADAN.YOKSA TÜM ŞEHİRLERİ HAPE DÖNECEK YAKINDA...İMZA OZADİN65
ulan pyd orda topraklariniz ele gecirmis sesiniz cikmiyor bu neyin kafasi !!!
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