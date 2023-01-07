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Türkiye'nin otomobili Togg ikinci defa CES'te! Bakan Varank açıkladı... 'Herkesi heyecanlandıran bir proje'

07.01.2023 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı Las Vegas'ta devam ediyor. Yerli otomobil Togg da ikinci defa CES'te yer aldı. Fuarda açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin otomobili projesi herkesi heyecanlandıran bir proje. Şubat ayı itibarıyla ön siparişlerle ilgili süreçler başlamış olacak." dedi.

Türkiye'nin otomobili Togg ikinci defa CES'te! Bakan Varank açıkladı... 'Herkesi heyecanlandıran bir proje'

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı Las Vegas'ta devam ediyor. Türkiye'nin otomobili Togg da ikinci defa CES'te yer aldı. Fuarda TRT Haber'in sorularını yanıtlayan Bakan Mustafa Varank, "Togg'un fuarın en güzel stantlarından birini kurması Türk vatandaşı olarak gurur verici." ifadelerini kullandı.

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Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Togg'un fuarın en güzel stantlarından birini kurması Türk vatandaşı olarak gurur verici. Dünyanin vitrinine Türk şirketlerin çıkıyor olması da gurur verici. Elde edeceğimiz başarılar şirketlerimizi farklı yönlere götürecek. İçeriye girdiğimizde arkadaşlarımızın güzel bir iş yaptığını görebiliyorsunuz.

'HEYECANLANDIRAN BİR PROJE'

Otomobil firmaları otomobil fuarlarına giderlerdi. Geçen sene bu fuara 2400 firma katıldı. Geçen sene arkadaşlarımız buraya geldiğinde aslında dünyaya da bir örnek ortaya koydular. Arkadaşlarımızın ve fuarı organize edenlerin düşüncesi şu, geçen seneden çok daha fazla otomotiv şirketi burada. Bu da yaptığımız işte öncü olduğumuzun göstergesi. Türkiye'nin otomobili projesi herkesi heyecanlandıran bir proje. Şubat ayı itibarıyla ön siparişlerle ilgili süreçler başlamış olacak. Mart sonu itibarıyla da otomobiller satılmış ve Türkiye'nin caddelerinde görülmüş olacak.

'KUYRUĞUN UCU GÖRÜNMÜYOR'

Togg'a çok büyük bir ilgi var. Kuyruğun ucu görünmüyor. Arkadaşlarımızın dünyaya bir vizyon ortaya koyduğunu görüyoruz. Nasıl savunma sanayisinde dünya Türkiye'yi konuşuyorsa, teknoloji alanında da konuşacak"

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