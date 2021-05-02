Türkiye'nin Robinson Crusoe'u Ziya Dede'nin adası yeşile büründü!

Eskişehir’de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli’nin Pertek ilçesine dönen 82 yaşındaki Ziya Abay, 2005 yılında Elazığ ile Tunceli arasında Pertek ilçesi sınırlarında Keban Baraj Gölü Havzası’nda kalan bir adayı keşfederek yerleşti. Yerleştiği 80 dönümlük adaya bu güne kadar 4 binden fazla ağaç dikti. Yaptığı sulama havuzu ile fidanlarını büyütüp adayı ayrı bir görüntüye kavuşturan Ziya Abay, şimdiler de ise su motorunun bozulmasından dolayı kova ile su taşıyarak diktiği fidanlarını suluyor. Abay, kuraklıkla birlikte baraj gölünde sular çekilmesiyle yarım adaya dönen adasına yürüyerek ulaşıyor. Abay’ın adası bugünlerde baharla birlikte yeşile büründü.Öte yandan Abay, 17 günlük tam kapanmada aldığı özel izinle birlikte gününün büyük bir bölümünü ‘Huzur Adam’ dediği adasında geçiriyor.

"AĞAÇLARA BAKIYORUM, UMUTLANIYORUM"

Baharın geldiğini belirten Ziya Abay, “Güller açtı, bülbül yerinden uçtu. Ağaçlara bakıyorum, umutlanıyorum. Onlarla ilgilenince zevk alıyorum. Hep onlarla uğraşıyorum. Onları çok seviyorum. Her taraf yeşillendi. Ağaçlara bakınca gençleşiyorum. Onlarla ilgilenince güçleniyorum, kafamda bir şey kalmıyor. Beni ağaçlar çekiyor. Bende onlarla ilgileniyorum. Sen ölme diyorlar. Sen ölünce bize kimse bakmaz diyorlar. Onlar canlı her şeyi biliyor. Ama biz farkında değiliz. Ben bir ağaca kızdığım zaman o ağaç soluyor. İyi davranınca da o ağaç gülüyor. Sulama yapıyorum. Motor arıza yaptı. Birkaç gün sonra yapılır, sulamaya başlarım ve onlarda özgür olur. Suyu kovayla ağaçlara veriyorum. Zor oluyor ama sevgi başkadır. Kovayla da versem yorulmuyorum” dedi.