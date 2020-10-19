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Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2020 09:30 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Sinop Atış Alanı’nda S-400’leri başarıyla test etmesinin ardından, Yunanistan harekete geçti.

Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu

Yunan basını, Yunanistan’ın S-300 hava savunma sistemi ile 7 yıl aradan sonra ikinci deneme atışını yapmaya hazırlandığını yazdı.

Türkiye, Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin denemelerine başladı. Başarıyla giden test denemesi Yunanistan’ı panikletti. Yunan medyası Atina yönetiminin Yunanistan’ın S-300 hava savunma sistemi ile ikinci deneme atışını yapmaya hazırlandığını yazdı.

7 YIL ARADAN SONRA TEST EDİLECEK

Yunan basınında çıkan haberlere göre, tam yedi yıl aradan sonra Kasım ayı başlarında ikinci deneme atışı için S-300’lerin yeniden ateşleneceği belirtiliyor. Öte yandan, Yunanistan’ın S-300 hava savunma sistemi ile ilk atışı 13 Aralık 2013’te Girit adasının Hanya’da bulunan NATO’nun atış sahasında yapılmıştı.

S-300 TESTİ ABD RUSYA ZİYARETLERİYLE ÇAKIŞIYOR

S-300’ün ikinci atışı için hazırlıklar, ABD ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Yunanistan’a peş peşe ziyaretleri, Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Selanik ve Girit SUDA’yı ziyareti ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un 26 Ekim tarihinde Atina ziyaretiyle çakışıyor.

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