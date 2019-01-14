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Türkiye'nin sattığı İHA, Rusya'yı kızdırdı! Dikkat çeken açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 14.01.2019 00:07 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın bir iç savaşta olduğunu ileri sürerek Türkiye’den İnsansız Hava Aracı almasına ilişkin, “İHA alımı, Ukrayna'daki krizinin daha da derinleşmesinde bir etken olmamalıdır” dedi.

Türkiye'nin sattığı İHA, Rusya'yı kızdırdı! Dikkat çeken açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun Türkiye'den Bayraktar TB İnsansız Hava Aracı (İHA) alacağını açıklaması üzerine açıklamalarda bulundu. Zaharova, Ukrayna'nın iç savaşta olduğuna dikkat çekerek, “İHA alımı, Ukrayna'daki krizin derinleşmesinde bir etken olmamalıdır” ifadesini kullandı.

Zaharova, silah ticaretinin, iki ülkenin de hakkı olduğunun altını çizerek, “İkili askeri-teknik işbirliği, egemen devletlerin hakkıdır. Sorun, Ukrayna'nın silahlı bir kriz geçirmesi, daha doğrusu bir iç savaşta olması. Bu iç krizin uluslararası bir boyutu var. Bu nedenle, bazı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar krizi çözmek için yalnızca barışçıl yolları savunuyor. İHA alımı, Ukrayna'daki krizin derinleşmesinde bir etken olmamalıdır” diye konuştu.

Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye'den 12 adet Bayraktar TB İHA alacağını duyurmuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Türkiye İHA mariya zaharova insansız hava aracı

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