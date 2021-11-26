HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Türkiye'nin sayılı kuş cennetlerinden biriydi, bataklığa döndü: Ne kuş kaldı, ne balık

Türkiye'nin sayılı kuş cennetlerinden biriydi, bataklığa döndü: Ne kuş kaldı, ne balık

26.11.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da Türkiye’nin sayılı 'kuş cennetleri' arasında yer alan Gölünyazı, tamamen kurudu. Bataklığa dönüşen Gölünyazı havadan görüntülendi. sürekli bölgeye geldiğini söyleyen Burhan Tuğlacı, karşılaştığı manzara karşısında büyük üzüntü yaşadığını ifade ederek, ''Gölünyazı eskiden kuşların kışladığı bir alandı. Bataklık değildi. Ancak şimdi ne kuşlar ne balıklar var. Her taraf kurumuş. Bataklığa dönmüş'' dedi.

Türkiye'nin sayılı kuş cennetlerinden biriydi, bataklığa döndü: Ne kuş kaldı, ne balık

Türkiye’nin geçtiğimiz yıl en az yağış alan ili olan Çorum’da bu yıl da yağışların mevsim normallerinin altında olması sebebiyle, barajlarda su seviyesi düşmeye devam ediyor. Kuraklığın etkileri de ürkütücü boyutlara ulaşmaya devam ediyor. Kırkdilim mevki'inde çok zengin yaban hayatı barındırmasının yanı sıra, yörenin su rejimini düzenleyen, iklimi yumuşatan, tortu ve zehirli maddeleri tutarak suyun kalitesini arttıran özellikleri ile bilinen 'kuş cenneti' Gölünyazı, kuraklık sebebiyle susuz kaldı.

Aksaray'da korkutan manzara! Yer altı suyu çekildi, yüzey yarıkları oluştuAksaray'da korkutan manzara! Yer altı suyu çekildi, yüzey yarıkları oluştu

Screenshot_3

KUŞ CENNETİ BATAKLIĞA DÖNDÜ

Kuraklıkla birlikte gölde yaşayan kuş türleri de bölgeyi terk etti. Bataklığa dönen kuş cenneti artık kuşlar yerine sazlıklara ev sahipliği yapıyor. Kuruyan kuş cenneti drone ile havadan görüntülendi. Çok sayıda kuş türünün kışlak olarak kullandığı Gölünyazı Nisan ayında yanmış, yangında sazlık alan küle dönmüştü.

Screenshot_7

''ŞİMDİ NE KUŞLAR VAR NE BALIKLAR'

Gölünyazı'yı görmek için sürekli bölgeye geldiğini söyleyen Burhan Tuğlacı, karşılaştığı manzara karşısında büyük üzüntü yaşadığını ifade ederek, “Gölünyazı eskiden kuşların kışladığı bir alandı. Bataklık değildi. Ancak şimdi ne kuşlar ne balıklar var. Her taraf kurumuş. Bataklığa dönmüş. Gölünyazı’nda ciddi bir kuraklık söz konusu. İnşallah bu kış mevsiminde yeterli yağış olursa Gölünyazı'yı eski günlerdeki gibi görmek istiyoruz” dedi.

Screenshot_5

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktıDNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
1 kilo isteyene yarım kilo gönderiliyor1 kilo isteyene yarım kilo gönderiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kavcıoğlu'ndan kritik toplantı sonrası açıklama

Kavcıoğlu'ndan kritik toplantı sonrası açıklama

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

Özhaseki: Cumhurbaşkanı asgari ücreti süresi gelmeden açıklayacak

Özhaseki: Cumhurbaşkanı asgari ücreti süresi gelmeden açıklayacak

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Bakan Koca "Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum" diyerek duyurdu

Bakan Koca "Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum" diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.