HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Türkiye'nin senelerdir konuştuğu Münevver Karabulut cinayetinde savcılıktan yeni karar! Cem Garipoğlu soruşturması takipsizlikle sonuçlandı

Türkiye'nin senelerdir konuştuğu Münevver Karabulut cinayetinde savcılıktan yeni karar! Cem Garipoğlu soruşturması takipsizlikle sonuçlandı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.11.2024 10:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin senelerdir konuştuğu Karabulut cinayetine ilişkin katil Cem Garipoğlu'nun hapiste intihar etmesi akıllarda soru işareti bırakmıştı. Karabulut ailesi mezarın incelenmesi için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmuştu. Mezar açıldı tekrardan otopsi yapıldı. Alınan örnekler, DNA örnekleri, 2014 yılındaki otopsi sonucu ile tamamen uyuştu. Karabulut ailesinin itirazına rağmen soruşturmaya takipsizlik kararı çıktı.

Türkiye'nin senelerdir konuştuğu Münevver Karabulut cinayetinde savcılıktan yeni karar! Cem Garipoğlu soruşturması takipsizlikle sonuçlandı

Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmiş, yapılan otopsinin ardından Garipoğlu'nun cenazesi toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.

thumbs_b_c_43671a6228d7fded259234b97010d27c

O TALEP ONAYLANMIŞTI

Ancak Karabulut ailesi seneler sonra Garipoğlu'nun mezarının açılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulundu. Sacılık talebi kabul ederek fethi kabir işlemlerinin yapılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı göndermişti.

thumbs_b_c_dafd3caf6d122a12444e16fe528018a5

2014 YILI OTOPSİ SONUCUYLA AYNI ÇIKMIŞTI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Ekim'de yapılan "fethi kabir" işleminin ardından Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkarılan örneklerin, 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla bire bir aynı DNA profiline sahip olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

thumbs_b_c_7aef04f8a1ca80bbdb2ae91454120dd6

SORUŞTURMA TAKİPSİZLİK KARARI ALDI

Halk TV'nin haberine göre, Münevver Karabulut’un ailesinin yaptığı tüm itirazlar reddedilirken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tartışmalara son noktayı koydu. Başsavcılık mezardaki kişinin Cem Garipoğlu'nun olduğunun kesinleşmesi nedeniyle soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.

2024_10_20241003_2_65783682_105300036

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
cinayet Münevver Karabulut Otopsi Cem Garipoğlu katil
En Çok Okunan Haberler
Bu vergiyi ödediyseniz paranızı geri alabilirsiniz!

Bu vergiyi ödediyseniz paranızı geri alabilirsiniz!

Sırrı Süreyya Önder'in sözünü duyan Süleyman Soylu kahkaha attı! Diğer vekiller de kendini tutamadı

Sırrı Süreyya Önder'in sözünü duyan Süleyman Soylu kahkaha attı! Diğer vekiller de kendini tutamadı

'50'lik banknot dolar alış satışını durdurduk' Piyasada panik!

'50'lik banknot dolar alış satışını durdurduk' Piyasada panik!

58 kilo altındakiler zor yürüyecek, işten erken çıkın!

58 kilo altındakiler zor yürüyecek, işten erken çıkın!

Hem maganda hem sapık! Genç kızın evini basıp ailesine kurşun yağdırdı: Hiçbir şey olmamış gibi ardından AVM'ye gitti

Hem maganda hem sapık! Genç kızın evini basıp ailesine kurşun yağdırdı: Hiçbir şey olmamış gibi ardından AVM'ye gitti

Yenidoğan soruşturmasında ismi geçiyor! Çete üyeleriyle yazışmaları da var, hemşirenin ölümünden de sorumlu ama dışarıda geziyor

Yenidoğan soruşturmasında ismi geçiyor! Çete üyeleriyle yazışmaları da var, hemşirenin ölümünden de sorumlu ama dışarıda geziyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.