Türkiye'nin senelerdir konuştuğu Münevver Karabulut cinayetinde savcılıktan yeni karar! Cem Garipoğlu soruşturması takipsizlikle sonuçlandı

Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmiş, yapılan otopsinin ardından Garipoğlu'nun cenazesi toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.

O TALEP ONAYLANMIŞTI

Ancak Karabulut ailesi seneler sonra Garipoğlu'nun mezarının açılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulundu. Sacılık talebi kabul ederek fethi kabir işlemlerinin yapılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı göndermişti.

2014 YILI OTOPSİ SONUCUYLA AYNI ÇIKMIŞTI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Ekim'de yapılan "fethi kabir" işleminin ardından Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkarılan örneklerin, 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla bire bir aynı DNA profiline sahip olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

SORUŞTURMA TAKİPSİZLİK KARARI ALDI

Halk TV'nin haberine göre, Münevver Karabulut’un ailesinin yaptığı tüm itirazlar reddedilirken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tartışmalara son noktayı koydu. Başsavcılık mezardaki kişinin Cem Garipoğlu'nun olduğunun kesinleşmesi nedeniyle soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.