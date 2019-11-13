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Türkiye'nin sınır dışı ettiği, Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı teröristin bekleyişi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 10:44 | Son Güncelleme

Edirne’de, Yunanistan’ın kabul etmediği DEAŞ’lının Pazarkule Sınır Kapısı’nda, ara bölgede bekleyişi 3. gününde de devam ediyor. DEAŞ’lı teröristin, geceyi ara bölgeye çekilen araçta geçirdiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’nda yakalanarak, Pazartesi günü Edirne Pazarkule Sınır Kapısı’ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan’ın kabul etmediği DEAŞ’lı Muhammad Darwis B.’nin (39) ara bölgedeki üçüncü gününde bekleyişi sürüyor.

GECEYİ ARAÇTA GEÇİRDİ, GIDA TAKVİYESİNDE BULUNULDU

Söz konusu DEAŞ’lı Muhammad Darwis B.’nin Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edildi. Söz konusu DEAŞ’lının geceyi ara bölgeye çekilen araçta geçirdiği ve kendisine gıda takviyesinde bulundu.

ABD PASAPORTU VAR

İstanbul Göç İdaresi tarafından Pazartesi günü sınır dışı edilmek üzere Edirne’ye getirilen Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ’lı terörist, Pazarkule Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’a sınır dışı edildi. Ancak karşıdaki Kastanies Sınır Kapısı’ndaki Yunanlı görevliler, teröristi kabul etmeyerek yaya olarak geri gönderdi. Türkiye’nin de kabul etmediği Muhammad Darwis B., iki ülke arasındaki arabölgede kaldı. Söz konusu DEAŞ’lı teröristin çok iyi derecede Arapça ve İngilizce bildiği iddia edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Muhammad Darwis B.’nin dünden bugüne ara bölgede bekleyişi sürüyor. Öte yandan, Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki güvenlik önlemleri artırılırken, sınır kapısının önü resmi ve sivil araçlarla gazetecilerin görüntü almaması için kapatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan DEAŞ'lı terörist ara bölge

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
anlamadığım bütün ülkelerin DEAŞ'lı teröristlerini uçaklarla ülkelerine gönderiyorlar ama ABD vatandaşı olan teröristi Yunanistan a yedirmeye çalışıyorlar. Acaba ABD ye uçak mı gitmiyor yoksa FETÖ teröristini bize göndermedikleri için onlara misilleme yapıp bizde onlara mı terörist göndermiyoruz/gönderemiyoruz
ne gerek var kara sınırla. uçakla gönderin oldu bitsin yoksa dünyaya haber olsun diyemi bu kadar haber ilan
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