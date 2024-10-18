"Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözebilir?" Vatandaşların cevapları iktidar ve muhalefeti şaşkına çevirdi!

Ülkede her geçen gün artan geçim sıkıntısı, kadın cinayetleri ve bilimum farklı toplumsal, ekonomik ve sosyal olaya siyasi partiler adeta kör, sağır ve dilsiz... Hem muhalefet hem de iktidar kanadı vatandaşın sorunlarını gündemine alma ve çözüm üretme noktasında sınıfta kalıyor. Şimdilerde muhalefet için erken genel seçim gündemdeyken, iktidar kanadı için ise yeni anayasa öncelikli konumda.

ASAL Araştırma da vatandaşlara ülkedeki problemlerin çözümü konusunda hangi siyasi partiye güven duyduğunu sordu. "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir" sorusuna vatandaşların verdiği yanıtlar hem iktidar hem de muhalefet kanadını memnun etmedi. İşte sonuçlar!

HİÇBİRİ!

Anket şu şekilde sonuçlandı:

Hiçbiri: Yüzde 38.0

AK Parti: Yüzde 19.5

CHP: Yüzde 17.0

DEM Parti: Yüzde 3.6

MHP: Yüzde 2.8

Zafer Partisi: Yüzde 1.5

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.4

İYİ Parti: Yüzde 1.1

TİP: Yüzde 0.2

Diğer: Yüzde 3.5

Fikrim Yok/Cevap Yok: Yüzde 11.4