Türkiye’nin sosyal medya kullanım oranı merak uyandırdı

Dünya genelinde internet kullanımı ile doğru orantılı olarak sosyal medya araçlarını tercih eden kişi sayısı da artıyor. Bu durum aynı zamanda daha kapsamlı araştırmaların yapılması gerektiğini de ortaya koyuyor. Hadi gelin Türkiye’nin bu konudaki karnesine bir göz atalım.

SON BİR YILDA YÜZDE 8'DEN FAZLA ARTIŞ

Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay tarafından yapılan açıklamada, “Sosyal medya kullanıcı sayısı son 1 yılda yüzde 8’den fazla artarak 3,81 milyara ve yüzde 49 yaygınlığa ulaşmış olup 2020 sonuna kadar dünya nüfusunun yarısının sosyal medya kullanıcısı olması beklenmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Konu ile ilgili yayınlanan raporda 7,8 milyar insandan 4,57’sinin internet kullanıcısı olduğu belirtildi. Ayrıca toplam cep telefonu kullanıcı sayısının 5,16 milyar kişiye, cep telefonu kullanıcılarının toplam nüfusa oranının da %66’ya yükseldiği ifade edildi. Ayrıca araştırma sonuçlarına göre, insanların günlük hayatlarının %40 gibi yüksek bir bölümünü internette veya sosyal medyada geçirmeyi tercih ettiği söylendi.