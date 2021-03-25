Türkiye'nin sprey şeklindeki koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne zaman gelecek?

Koronavirüs ile mücadele dönemi sürerken vatandaşlar aşılama çalışmalarının güncel durumunu merak ediyor. Koronavirüsün bitmesini sağlayacağı ümit edilen aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, burun spreyi şeklinde uygulanacak yerli aşının ne zaman çıkacağı konusu vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri oldu. İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşılama çalışmaları ile ilgili güncel bilgiler...

BURUN SPREYİ ŞEKLİNDE KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Erhan Akdoğan yaptığı açıklamada burun spreyi şeklinde üretilen koronavirüs aşısı hakkında şunları söyledi:

"Bu, dünyada da yeni bir teknoloji. Nazal aşı dediğimiz burun spreyi şeklindeki aşı çalışmasının da Ar-Ge süreci devam ediyor. Bu aşı adayı için henüz insan deneylerine başlanmadı. Bu aşı adayı, özel bir kuruluş tarafından geliştirilen farklı bir aşı"

BAKAN KOCA'DAN BULK HALDE AŞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bulk halde aşıyı şöyle açıkladı:

" "BULK" HALDE AŞI ifadesinden ne anlamalıyız? Bulk halde aşı, aşının şişelenmemiş şeklidir. Taşımadaki kolaylık sebebiyle bu yol tercih edilmektedir. Elimize bugün ulaşan, önceki 14 Milyon doza ilave olacak 10 Milyon dozluk aşı bu şekildedir. Şişeleme işlemine başlanmıştır."

