Türkiye'nin sürücüsüz otobüsü! Cumhurbaşkanı Erdoğan test etti

Cumhurbaşkanı Erdogan, Türk mühendisler tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsünü test etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne sürücüsüz elektrikli otobüsle geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Yayalara ve trafik kurallarına karşı duyarlı bir araç. Böyle bir araca sahip olmak ülkemiz için bir iftihar. Seri üretim ile birlikte artık mazottu benzindi kalkıyor. Her şey artık elektrikliye dönecek. Aynı zamanda bunlar temiz enerjinin de ön adımı. İklim değişikliğinin tartışıldığı sürecin içinde bize de diyorlar, siz niye bir adım atmıyorsunuz diye. Bana bunu diyenlere şunu diyorum. Amerika adım atsın biz de atarız. Bizim de güçlü bir sanayiye sahip olmamız için bazı öncü ülkelerin adım atması lazım. Elon Musk ile yaptığım görüşmede kendileriyle bu konuları da görüşmeye açık olduğumuzu söyledik. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Özellikle misafirlerimiz için bu ses getirir.



