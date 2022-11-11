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Türkiye'nin tahıl ambarında ilginç görüntü! Kaymakam ve Belediye Başkanı öncülüğünde yağmur duasına çıktılar

11.11.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Trakya'da ekim ayında metrekare başına düşen yağış miktarı yetkilileri ve üreticileri korkuttu. Ekim ayında metrekareye 1 kilogram yağış düşmesinin ardından harekete geçen üreticiler, 15 Ekim'de buğday ekiminden önce Kaymakam ve Belediye Başkanı'nın katılımıyla yağmur duasına çıktı.

Türkiye'nin tahıl ambarında ilginç görüntü! Kaymakam ve Belediye Başkanı öncülüğünde yağmur duasına çıktılar

Trakya son yılların en kurak dönemini yaşarken, Edirne'nin Süloğlu ilçesinde üretici yağmur duasına çıktı. Ekim ayında metrekareye ortalama 1 kilogram yağışın düştüğü bölgede üretici, yağmur yağması için dua etti.

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METREKAREYE DÜŞEN YAĞIŞ MİKTARI KORKUTTU

Türkiye'nin tahıl ambarı Trakya'da son yılların en kurak ekim ayı yaşandı. Bölgede üreticiler 15 Ekim'de başlayacakları buğday ekimini kuraklık nedeniyle geciktirirken, bazı üreticiler kuru toprağa ekimlerini yaptı. Trakya genelinde ekim ayında metrekareye ortalama 1 kilogram yağış düştü.

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KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde üretici, kaymakamlık ve belediye başkanlığı iş birliğinde yapılan etkinlikte yağmur duasına çıktı. Yağmur duasına Kaymakam Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ın yanı sıra çok sayıda üretici katıldı. Etkinlikte Kuran'ı Kerim okundu, üreticiler ellerini yağmur için semaya açtı. Yaklaşık yarım saat süren etkinliğin ardından üreticiler tarlalarındaki işlerine geri döndü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaymakam Belediye başkanı Yağmur duası

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