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Türkiye'nin teröristlere operasyon hamlesi ABD ve Avrupa'yı endişelendirdi! Peş peşe açıklamalar

DÜNYA HABERLERİ  | 16.12.2018 01:44 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'ndaki PKK/YPG'li teröristlere yönelik harekat hazırlığı ABD ve Avrupa'yı endişelendirdi. AB Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeydoğusuna yapılacak olası askeri operasyonun "endişe kaynağı” olduğunu belirtti. ABD yönetimi yaptığı açıklamada AB ile benzer ifadeler kullandı. YPG'yi Suriye'deki Kürt oluşumlar olarak niteleyen ABD, Türkiye'nin açıklamalarından endişe duyulduğunu belirtti.

Türkiye'nin teröristlere operasyon hamlesi ABD ve Avrupa'yı endişelendirdi! Peş peşe açıklamalar

Türkiye'nin, Fırat'ın Doğusu'nu işgal altında tutan PKK/YPG'li teröristlere yönelik harekat hazırlığı AB'yi endişelendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeydoğusuna yapılacak olası askeri operasyonun "endişe kaynağı” olduğunu belirtti.

Mogherini, yazılı olarak yaptığı açıklamada, Türkiye'yi AB'nin önemli bir ortağı ve Suriye krizi nedeniyle bölgede "kritik düzeyde önemli bir aktör” olarak tanımladı. Mogherini, AB ile Türkiye'nin ortak amacının Suriye ve bölgede şiddeti durdurmak, terörü yenmek ve istikrarı sağlamak olduğunu aktardı. Mogherini açıklamasında Türk makamlarından DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyonun çabalarını baltalayacak "tek taraflı bir eylemden sakınması” konusunda beklentilerinin olduğunu ifade etti. DEAŞ'a karşı savaşın sonlarına yaklaşıldığını savunan Mogherini, bu örgütün yenilmesinin 2011'den beri devam eden Suriye krizine sürdürülebilir bir çözüm bulunması için vazgeçilemez bir hedef olduğunu belirtti.

MENBİÇ'TEKİ YOL HARİTASINA VURGU

"Bu kapsamda Türkiye ile Menbiç arasındaki yol haritasının ivedilikle uygulanması çok önemli” diye Mogherini, Suriye'nin kuzeyinde her kesimce kabul edilebilir bir sonucun Türkiye'nin güvenlik endişelerini kapsarken, DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonların sekteye uğratılmaması gerektiğini söyledi.

ABD YÖNETİMİNDEN DE BENZER AÇIKLAMA

ABD yönetimi de konuyla ilgili olarak Avrupa Birliği ile benzer ifadeler kullandı. ABD açıklamasında YPG'yi Suriye'deki Kürt oluşumlar olarak nitelendirdi. Washington Post gazetesinin başkentteki üst düzey kaynağına dayandırarak yayınladığı bugünkü makalesinde ABD yönetiminin Türkiye'nin Suriye'deki Kürt oluşumlarına karşı operasyonun başlatılmasına ilişkin açıklamalarından endişe duyduğunu ifade etti.

Gazeteye konuşan kaynak, durumun ‘hala gergin olduğunu ve Türkiye'nin söylemlerinin endişe uyandırdığını' kaydetti. Habere göre ABD'li yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeleri ele almış olmalarına bağlı olarak ‘bir parça iyimserlik ifade etti'.

ABD'li yetkililerin ayrıca ABD ve NATO'nun Ankara'nın sorunlarının çözümüne yönelik devam eden çabalarının istikrarı sağlayacakları kanısında oldukları ifade edildi.

(Sputnik)

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Birliği Federica Mogherini Türkiye Suriye askeri operasyon

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