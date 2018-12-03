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Türkiye'nin ünlü YouTube fenomenlerinin kazandığı inanılmaz paralar

Serap Karakış Serap Karakış
TEKNOLOJİ  | 03.12.2018 08:21 | Son Güncelleme

Eğlenceden, bilgisayar oyunlarına, çocuk oyunlarından güzellik ve bakıma dair hayatın her alanında paylaşım yapan YouTube fenomenleri bu izlenme oranlarından bakın ne kadar kazanıyormuş?

İşte milyonların takip ettiği ünlü fenomenlerin takipçi sayıları ve kazandıkları inanılmaz rakamlar...

Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?

Oyuncak Avı TV

Oyuncak Avı TV
Abone sayısı: 5.1 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 57 - 921 bin dolar

Enes Batur

Enes Batur
Abone sayısı: 8.8 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 25 - 404 bin dolar

Orkun Işıtmak

Orkun Işıtmak
Abone sayısı: 5.7 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 7 - 116 bin dolar

Fatih Selim Tube

Fatih Selim Tube
Abone sayısı: 519 bin Tahmini aylık kazanç aralığı: 22 - 354 bin dolar

Prenses Elif

Prenses Elif
Abone sayısı: 2.6 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 21 - 350 bin dolar

Oyuncu Yusuf

Oyuncu Yusuf
Abone sayısı: 735 bin Tahmini aylık kazanç aralığı: 17 - 273 bin dolar

Prens Yankı

Prens Yankı
Abone sayısı: 878 bin Tahmini aylık kazanç aralığı: 10 - 158 bin dolar

Rüya'nın Çiftliği

Rüya'nın Çiftliği
Abone sayısı: 774 bin Tahmini aylık kazanç aralığı: 7 - 120 bin dolar

Ruhi Çenet

Ruhi Çenet
Abone sayısı: 3.3 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 130 bin dolar

OyuncakOynuyorum

OyuncakOynuyorum
Abone sayısı: 3.3 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 49 - 795 bin dolar

Burak Oyunda

Burak Oyunda
Abone sayısı: 3.1 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 1.4 - 24 bin dolar

Furkan Yaman

Furkan Yaman
Abone sayısı: 2.9 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 469 - 7.5 bin dolar

Reynmen

Reynmen
Abone sayısı: 2.9 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 4.5 - 72 bin dolar

Berkcan Güven

Berkcan Güven
Abone sayısı: 2.7 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 30 bin dolar

Oyun Delisi

Oyun Delisi
Abone sayısı: 2.5 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 1.6 - 26 bin dolar

Ceylin H Official

Ceylin H Official
Abone sayısı: 2.5 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 17 - 285 bin dolar

Baturay Anar

Baturay Anar
Abone sayısı: 2.5 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 1 - 20 bin dolar

Uras Benlioğlu

Uras Benlioğlu
Abone sayısı: 2.2 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 4 - 58 bin dolar

Barış Özcan

Barış Özcan
Abone sayısı: 2.1 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 41 bin dolar

Deli mi ne?

Deli mi ne?
Abone sayısı: 2 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 7 - 116 bin dolar

Danla Bilic

Danla Bilic
Abone sayısı: 2 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 1 - 16 bin dolar

SeseGel

SeseGel
Abone sayısı: 1.9 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 8 - 133 bin dolar

Hayrettin

Hayrettin
Abone sayısı: 1.8 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 462 - 7 bin dolar

Duygu Köseoğlu

Duygu Köseoğlu
Abone sayısı: 1.8 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 35 bin dolar

MuratAbiGF

MuratAbiGF
Abone sayısı: 1.8 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 534 - 8 bin dolar

Meryem Can

Meryem Can
Abone sayısı: 1.7 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 803 - 13 bin dolar

Başak Karahan

Başak Karahan
Abone sayısı: 1.7 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 1.6 - 25 bin dolar

Gereksiz Oda

Gereksiz Oda
Abone sayısı: 1.7 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 27 bin dolar

Ümidi

Ümidi
Abone sayısı: 1.5 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 3 - 61 bin dolar

Nova Prospekt

Nova Prospekt
Abone sayısı: 1.5 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 1 - 20 bin dolar

Halil Söyletmez

Halil Söyletmez
Abone sayısı: 1.5 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 1 - 18 bin dolar

Merve Özkaynak

Merve Özkaynak
Abone sayısı: 1.3 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 1 - 19 bin dolar

MervanT

MervanT
Abone sayısı: 1.3 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 616 - 10 bin dolar

Turgut Ekim

Turgut Ekim
Abone sayısı: 1.3 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 734 - 12 bin dolar

Oyuncak Kraliyeti

Oyuncak Kraliyeti
Abone sayısı: 1.3 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 734 - 12 bin dolar

Aras Karafil

Aras Karafil
Abone sayısı: 1.3 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 27 bin dolar

Han Kanal

Han Kanal
Abone sayısı: 1.2 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 5 - 90 bin dolar

Batuhan Çelik

Batuhan Çelik
Abone sayısı: 1.2 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 989 - 15 bin dolar

Lord of Murat

Lord of Murat
Abone sayısı: 1.2 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 466 - 8 bin dolar
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