Türkiye'nin ünlü YouTube fenomenlerinin kazandığı inanılmaz paralar

İşte milyonların takip ettiği ünlü fenomenlerin takipçi sayıları ve kazandıkları inanılmaz rakamlar...
Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
Oyuncak Avı TV
Abone sayısı: 5.1 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 57 - 921 bin dolar
Enes Batur
Abone sayısı: 8.8 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 25 - 404 bin dolar
Orkun Işıtmak
Abone sayısı: 5.7 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 7 - 116 bin dolar
Fatih Selim Tube
Abone sayısı: 519 bin Tahmini aylık kazanç aralığı: 22 - 354 bin dolar
Prenses Elif
Abone sayısı: 2.6 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 21 - 350 bin dolar
Oyuncu Yusuf
Abone sayısı: 735 bin Tahmini aylık kazanç aralığı: 17 - 273 bin dolar
Prens Yankı
Abone sayısı: 878 bin Tahmini aylık kazanç aralığı: 10 - 158 bin dolar
Rüya'nın Çiftliği
Abone sayısı: 774 bin Tahmini aylık kazanç aralığı: 7 - 120 bin dolar
Ruhi Çenet
Abone sayısı: 3.3 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 130 bin dolar
OyuncakOynuyorum
Abone sayısı: 3.3 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 49 - 795 bin dolar
Burak Oyunda
Abone sayısı: 3.1 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 1.4 - 24 bin dolar
Furkan Yaman
Abone sayısı: 2.9 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 469 - 7.5 bin dolar
Reynmen
Abone sayısı: 2.9 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 4.5 - 72 bin dolar
Berkcan Güven
Abone sayısı: 2.7 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 30 bin dolar
Oyun Delisi
Abone sayısı: 2.5 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 1.6 - 26 bin dolar
Ceylin H Official
Abone sayısı: 2.5 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 17 - 285 bin dolar
Baturay Anar
Abone sayısı: 2.5 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 1 - 20 bin dolar
Uras Benlioğlu
Abone sayısı: 2.2 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 4 - 58 bin dolar
Barış Özcan
Abone sayısı: 2.1 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 41 bin dolar
Deli mi ne?
Abone sayısı: 2 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 7 - 116 bin dolar
Danla Bilic
Abone sayısı: 2 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 1 - 16 bin dolar
SeseGel
Abone sayısı: 1.9 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 8 - 133 bin dolar
Hayrettin
Abone sayısı: 1.8 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 462 - 7 bin dolar
Duygu Köseoğlu
Abone sayısı: 1.8 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 35 bin dolar
MuratAbiGF
Abone sayısı: 1.8 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 534 - 8 bin dolar
Meryem Can
Abone sayısı: 1.7 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 803 - 13 bin dolar
Başak Karahan
Abone sayısı: 1.7 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 1.6 - 25 bin dolar
Gereksiz Oda
Abone sayısı: 1.7 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 27 bin dolar
Ümidi
Abone sayısı: 1.5 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 3 - 61 bin dolar
Nova Prospekt
Abone sayısı: 1.5 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 1 - 20 bin dolar
Halil Söyletmez
Abone sayısı: 1.5 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 1 - 18 bin dolar
Merve Özkaynak
Abone sayısı: 1.3 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 1 - 19 bin dolar
MervanT
Abone sayısı: 1.3 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 616 - 10 bin dolar
Turgut Ekim
Abone sayısı: 1.3 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 734 - 12 bin dolar
Oyuncak Kraliyeti
Abone sayısı: 1.3 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 734 - 12 bin dolar
Aras Karafil
Abone sayısı: 1.3 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 27 bin dolar
Han Kanal
Abone sayısı: 1.2 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 5 - 90 bin dolar
Batuhan Çelik
Abone sayısı: 1.2 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 989 - 15 bin dolar
Lord of Murat
Abone sayısı: 1.2 milyon Tahmini aylık kazanç aralığı: 466 - 8 bin dolar
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