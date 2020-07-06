Türkiye'nin üs olarak düşündüğü bölgeye saldırı

Ülkenin doğusuna hakim olan Libya Ulusal Ordusu'ndan (LNA) bir kaynak saldırının Cumartesi gece saatlerinde "bilinmeyen uçaklar tarafından" yapıldığını söyledi.
Yakındaki Zintan kentinde ikamet eden bir kişi ise hava üssünün olduğu istikametten patlama sesleri gelediğini ifade etti.
Vatiye hava üssünün Mayıs ayında GNA tarafından ele geçirilmesi, LNA'nın 14 aydır başkent Trablus'u ele geçirmek için sürdürdüğü taarruzun sonunu getirmişti.
Batı güçlerinin taarruzu püskürtmesi ancak Türkiye'nin verdiği destek ile mümkün olabildi. GNA gelişmiş hava savunma sistemleri ve Haftar'ın ikmal hattını hedef alan insansız hava araçları ile taarruzu kesti.
Türkiye'den bir kaynak Türkiye'nin Libya'da iki üs kurmak için GNA ile görüştüğünü geçen ay söylemişti. Bu üslerden biri Vatiye hava üssüydü.
Cuma ve Cumartesi günü Trablus'ta bulunan ve GNA yetkilileriyle görüşmeler yapan Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye'nin yardım etmek için gerekli her şeyi yapacağını söyledi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya ve Mısır LNA'yı destekliyorlar. LNA'nın başkente yönelik saldırısı Mısır ve BAE tarafından hava saldırılarıyla desteklenmişti.
ABD geçen ay Rusya'nın LNA'ya ait bir hava üssüne en az 14 tane MiG29 ve Su-24 savaş uçağı gönderdiğini ve bu uçakların Suriye üzerinden Rus hava kuvvetlerine ait işaretleri söküldükten sonra gönderildiğini açıkladı.
Türkiye'nin Libya'daki mücadeleye dahli Fransa ve Yunanistan'ı kızdırmış, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Ankara'ya yeni yaptırımlar uygulanabileceği uyarısında bulunmuştu.
GNA ve LNA arasındaki cephe hattını şu anda Misrata ve Sirte kentleri oluşturuyor. Mısır LNA'nın Ocak ayında ele geçirdiği Sirte'ye yönelik saldırıya Türkiye'nin destek vermesi halinde ordunun Libya'ya doğrudan müdahale edebileceğini belirtmişti.