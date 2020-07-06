Türkiye'nin üs olarak düşündüğü bölgeye saldırı

Ülkenin doğusuna hakim olan Libya Ulusal Ordusu'ndan (LNA) bir kaynak saldırının Cumartesi gece saatlerinde "bilinmeyen uçaklar tarafından" yapıldığını söyledi.

Yakındaki Zintan kentinde ikamet eden bir kişi ise hava üssünün olduğu istikametten patlama sesleri gelediğini ifade etti.

Vatiye hava üssünün Mayıs ayında GNA tarafından ele geçirilmesi, LNA'nın 14 aydır başkent Trablus'u ele geçirmek için sürdürdüğü taarruzun sonunu getirmişti.

Batı güçlerinin taarruzu püskürtmesi ancak Türkiye'nin verdiği destek ile mümkün olabildi. GNA gelişmiş hava savunma sistemleri ve Haftar'ın ikmal hattını hedef alan insansız hava araçları ile taarruzu kesti.

Türkiye'den bir kaynak Türkiye'nin Libya'da iki üs kurmak için GNA ile görüştüğünü geçen ay söylemişti. Bu üslerden biri Vatiye hava üssüydü.

Cuma ve Cumartesi günü Trablus'ta bulunan ve GNA yetkilileriyle görüşmeler yapan Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye'nin yardım etmek için gerekli her şeyi yapacağını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya ve Mısır LNA'yı destekliyorlar. LNA'nın başkente yönelik saldırısı Mısır ve BAE tarafından hava saldırılarıyla desteklenmişti.