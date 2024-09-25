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  4. Türkiye'nin utanç karesi! Değeri milyondan fazla... Ekipler göz açtırmadı: Aralarında bir de öğretmen var

Türkiye'nin utanç karesi! Değeri milyondan fazla... Ekipler göz açtırmadı: Aralarında bir de öğretmen var

25.09.2024 07:43
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Deprem Türkiye'de derin yaralar açsa da bazı vicdansızlar bu tür kriz anlarını 'fırsata' çevirmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta depremzedelere gönderilen yardımların bazı görevliler tarafından satıldığı anlaşıldı. Üstelik içlerinde öğretmen de var. Harekete geçen ekipler 1,5 milyonluk malzemeyle beraber 8 kişiyi gözaltına aldı, 4 kişi tutuklandı.

Türkiye'nin utanç karesi! Değeri milyondan fazla... Ekipler göz açtırmadı: Aralarında bir de öğretmen var

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, depremzedeler için gönderilen yardımları satanlara yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada ise 1.5 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildiği belirtildi.

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ARALARINDA BİR DE ÖĞRETMEN VAR

​Olay, Türkoğlu ilçesindeki Azerbaycan- Türkiye Geçici Barınma Merkezi'nde meydana geldi. Depremzedelere gönderilen yardımların görevliler tarafından satıldığı ihbarı üzerine Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında, aralarında barınma merkezinin sorumlusu 1 öğretmen ve 4 personelin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

4'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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KAYMAKAMLIK: 1.5 MİLYON LİRALIK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonla ilgili Türkoğlu Kaymakamlığı da yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, aralarında konteynerin de bulunduğu çok sayıda malzemenin ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Azerbaycan-Türkiye Geçici Barınma Merkezinden kamu mallarının çalınarak satıldığı yönünde duyumlar alınması üzerine il emniyet müdürlüğüyle yapılan koordineli çalışmalar sonucu Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan operasyonlarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmatlar, takribi değeri 1.5 milyon TL olan konteyner, elektronik eşya, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ayrıca operasyonlarda 8 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmış, 4 şahıs tutuklanmış, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem kira yardımı
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