Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı vergi rekortmenlerinin 100 kişilik listesinde 53 kişi adanın açıklanmasını istemedi. İşte, Türkiye'nin vergi rekortmenleri:
Liste açıklandı! İşte ilk sıradaki isim
1 / 76
1- Şarık Tara Vergi Tutarı (TL): 53.583.488,38
2 / 76
2- İsmi Açıklanmadı
3 / 76
3- Mustafa Rahmi Koç Vergi Tutarı (TL): 45.164.210,90
4 / 76
4- İsmi Açıklanmadı
5 / 76
5- Mehmet Sinan Tara Vergi Tutarı (TL): 29.269.277,51
6 / 76
6- Suna Kıraç Vergi Tutarı (TL): 28.169.306,69
7 / 76
7- İsmi Açıklanmadı
8 / 76
8- Mehmet Ömer Koç Vergi Tutarı (TL): 21.915.312,25
9 / 76
9- Şükrü Avşar Vergi Tutarı (TL): 21.835.000,53
10 / 76
10- Gönenç Gürkaynak Vergi Tutarı (TL): 18.331.872.54
11 / 76
11- İsmi Açıklanmadı
12 / 76
12- Erman Ilıcak Vergi Tutarı (TL): 17.149.302,30
13 / 76
13- İsmi Açıklanmadı
14 / 76
14- Ferit Faik Şahenk Vergi Tutarı (TL): 15.186.958,07
15 / 76
15- İsmi Açıklanmadı 16- İsmi Açıklanmadı 17- İsmi Açıklanmadı 18- İsmi Açıklanmadı 19- İsmi Açıklanmadı 20- İsmi Açıklanmadı 21- İsmi Açıklanmadı
16 / 76
22- Ali Raif Dinçkök Vergi Tutarı (TL): 12.107.980,38
17 / 76
23- Vildan Gülçelik Vergi Tutarı (TL): 12.008.382,29
18 / 76
24- İsmi Açıklanmadı 25- İsmi Açıklanmadı
19 / 76
26- Şehmuz Ahmet Sedid Kurutoğlu Vergi Tutarı (TL): 11.133.818,66
20 / 76
27- İsmail Tarhan Vergi Tutarı (TL): 10.469.596,24
21 / 76
28- İsmi Açıklanmadı
22 / 76
29- Sevda Gülçelik Vergi Tutarı (TL): 10.106.329,31
23 / 76
30- İnan Kıraç Vergi Tutarı (TL): 9.991.915,14
24 / 76
31- İsmi Açıklanmadı 32- İsmi Açıklanmadı
25 / 76
33- Suzan Sabancı Dinçer Vergi Tutarı (TL): 9.215.291,55
26 / 76
34- İsmi Açıklanmadı
27 / 76
35- Nebahat Türkan Özsezen Vergi Tutarı (TL): 8.836.342,36
28 / 76
36- İsmi Açıklanmadı 37- İsmi Açıklanmadı
29 / 76
38- Ahmed Pekin Vergi Tutarı (TL): 8.566.425,96
30 / 76
39- Veli Ergin İmre Vergi Tutarı (TL): 8.328.371,38
31 / 76
40- İsmi Açıklanmadı 41- İsmi Açıklanmadı
32 / 76
42- Ali Acun Ilıcalı Vergi Tutarı (TL): 7.977.843,66
33 / 76
43- İsmi Açıklanmadı
34 / 76
44- Lucien Arkas Vergi Tutarı (TL): 7.386.475,86
35 / 76
45- Deniz Şahenk Vergi Tutarı (TL): 7.384.931,58
36 / 76
46- Ali Gülçelik Vergi Tutarı (TL): 7.188.082,52
37 / 76
47- İsmi Açıklanmadı 48- İsmi Açıklanmadı 49- İsmi Açıklanmadı
38 / 76
50- Çiğdem Sabancı Bilen Vergi Tutarı (TL): 6.888.690.12
39 / 76
51- İsmi Açıklanmadı
40 / 76
52- Ceyhan Bektaş Vergi Tutarı (TL): 6.863.264,25
41 / 76
53- İsmi Açıklanmadı 54- İsmi Açıklanmadı 55- İsmi Açıklanmadı 56- İsmi Açıklanmadı
42 / 76
57- Şefik Yılmaz Dizdar Vergi Tutarı (TL): 6.584.136,30
43 / 76
58- İsmi Açıklanmadı 59- İsmi Açıklanmadı
44 / 76
60- Bülent Bulgurlu Vergi Tutarı (TL): 6.325.105,59
45 / 76
61- İsmi Açıklanmadı
46 / 76
62- Onur Çetinceviz Vergi Tutarı (TL): 6.049.086,97
47 / 76
63- İsmi Açıklanmadı
48 / 76
64- Aydın Doğan Vergi Tutarı (TL): 5.848.269,97
49 / 76
65- Muharrem Yılmaz Vergi Tutarı (TL): 5.784.258,75
50 / 76
66- İsmi Açıklanmadı 67- İsmi Açıklanmadı
51 / 76
68- Zekeriye Konukoğlu Vergi Tutarı (TL): 5.713.296.03
52 / 76
69- Turgay Ciner Vergi Tutarı (TL): 5.595.580,93
53 / 76
70- İsmi Açıklanmadı 71- İsmi Açıklanmadı
54 / 76
72- Şükrü Karagül Vergi Tutarı (TL): 5.535.686,34
55 / 76
73- İsmi Açıklanmadı
56 / 76
74- Adem Sak Vergi Tutarı (TL): 5.380.435,92
57 / 76
75- Emine Kamışlı Vergi Tutarı (TL): 5.373.707,41
58 / 76
76- İsmi Açıklanmadı 77- İsmi Açıklanmadı
59 / 76
78- Hüseyin Erdoğmuş Vergi Tutarı (TL): 5.334.141,73
60 / 76
79- İsmi Açıklanmadı 80- İsmi Açıklanmadı
61 / 76
81- Mehmet Sinan Dereli Vergi Tutarı (TL): 5.137.178,90
62 / 76
82- Fatih Konukoğlu Vergi Tutarı (TL): 5.125.099,22
63 / 76
83- Adil Sani Konukoğlu Vergi Tutarı (TL): 5.102.497,88
64 / 76
84- Ahmet Firuzhan Kanatlı Vergi Tutarı (TL): 5.001.903,71
65 / 76
85- İsmi Açıklanmadı 86- İsmi Açıklanmadı
66 / 76
87- Hakan Konukoğlu Vergi Tutarı (TL): 4.972.349,71
67 / 76
88- İzzet Bayraktar Vergi Tutarı (TL): 4.944.793,20
68 / 76
89- İsmi Açıklanmadı 90- İsmi Açıklanmadı
69 / 76
91- Günsen Soyupak Vergi Tutarı (TL): 4.876.337,50
70 / 76
92- İsmi Açıklanmadı
71 / 76
92- İsmi Açıklanmadı
72 / 76
93- Kıvanç Tatlıtuğ Vergi Tutarı (TL): 4.816.064,38
73 / 76
94- Arzuhan Yalçındağ Vergi Tutarı (TL): 4.739.280,32
74 / 76
95- İsmi Açıklanmadı 96- İsmi Açıklanmadı 97- İsmi Açıklanmadı 98- İsmi Açıklanmadı
75 / 76
99- Erol Kohen Vergi Tutarı (TL): 4.673.244,53
76 / 76
100-Mehmet Haluk Ündeğer Vergi Tutarı (TL): 4.652.219,49
Okuyucu Yorumları 0 yorum