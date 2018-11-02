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Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 14:35 | Son Güncelleme

Türkiye'nin gelir vergisi rekortmeni, 2017 yılı için 53 milyon 583 bin 488 lira vergi tahakkuk ettirilen 2018'in Haziran ayında vefat eden merhum iş adamı Şarık Tara oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı vergi rekortmenlerinin 100 kişilik listesinde 53 kişi adanın açıklanmasını istemedi. İşte, Türkiye'nin vergi rekortmenleri:

Liste açıklandı! İşte ilk sıradaki isim

1 / 76

1- Şarık Tara Vergi Tutarı (TL): 53.583.488,38
2 / 76

2- İsmi Açıklanmadı
3 / 76

3- Mustafa Rahmi Koç Vergi Tutarı (TL): 45.164.210,90
4 / 76

4- İsmi Açıklanmadı
5 / 76

5- Mehmet Sinan Tara Vergi Tutarı (TL): 29.269.277,51
6 / 76

6- Suna Kıraç Vergi Tutarı (TL): 28.169.306,69
7 / 76

7- İsmi Açıklanmadı
8 / 76

8- Mehmet Ömer Koç Vergi Tutarı (TL): 21.915.312,25
9 / 76

9- Şükrü Avşar Vergi Tutarı (TL): 21.835.000,53
10 / 76

10- Gönenç Gürkaynak Vergi Tutarı (TL): 18.331.872.54
11 / 76

11- İsmi Açıklanmadı
12 / 76

12- Erman Ilıcak Vergi Tutarı (TL): 17.149.302,30
13 / 76

13- İsmi Açıklanmadı
14 / 76

14- Ferit Faik Şahenk Vergi Tutarı (TL): 15.186.958,07
15 / 76

15- İsmi Açıklanmadı 16- İsmi Açıklanmadı 17- İsmi Açıklanmadı 18- İsmi Açıklanmadı 19- İsmi Açıklanmadı 20- İsmi Açıklanmadı 21- İsmi Açıklanmadı
16 / 76

22- Ali Raif Dinçkök Vergi Tutarı (TL): 12.107.980,38
17 / 76

23- Vildan Gülçelik Vergi Tutarı (TL): 12.008.382,29
18 / 76

24- İsmi Açıklanmadı 25- İsmi Açıklanmadı
19 / 76

26- Şehmuz Ahmet Sedid Kurutoğlu Vergi Tutarı (TL): 11.133.818,66
20 / 76

27- İsmail Tarhan Vergi Tutarı (TL): 10.469.596,24
21 / 76

28- İsmi Açıklanmadı
22 / 76

29- Sevda Gülçelik Vergi Tutarı (TL): 10.106.329,31
23 / 76

30- İnan Kıraç Vergi Tutarı (TL): 9.991.915,14
24 / 76

31- İsmi Açıklanmadı 32- İsmi Açıklanmadı
25 / 76

33- Suzan Sabancı Dinçer Vergi Tutarı (TL): 9.215.291,55
26 / 76

34- İsmi Açıklanmadı
27 / 76

35- Nebahat Türkan Özsezen Vergi Tutarı (TL): 8.836.342,36
28 / 76

36- İsmi Açıklanmadı 37- İsmi Açıklanmadı
29 / 76

38- Ahmed Pekin Vergi Tutarı (TL): 8.566.425,96
30 / 76

39- Veli Ergin İmre Vergi Tutarı (TL): 8.328.371,38
31 / 76

40- İsmi Açıklanmadı 41- İsmi Açıklanmadı
32 / 76

42- Ali Acun Ilıcalı Vergi Tutarı (TL): 7.977.843,66
33 / 76

43- İsmi Açıklanmadı
34 / 76

44- Lucien Arkas Vergi Tutarı (TL): 7.386.475,86
35 / 76

45- Deniz Şahenk Vergi Tutarı (TL): 7.384.931,58
36 / 76

46- Ali Gülçelik Vergi Tutarı (TL): 7.188.082,52
37 / 76

47- İsmi Açıklanmadı 48- İsmi Açıklanmadı 49- İsmi Açıklanmadı
38 / 76

50- Çiğdem Sabancı Bilen Vergi Tutarı (TL): 6.888.690.12
39 / 76

51- İsmi Açıklanmadı
40 / 76

52- Ceyhan Bektaş Vergi Tutarı (TL): 6.863.264,25
41 / 76

53- İsmi Açıklanmadı 54- İsmi Açıklanmadı 55- İsmi Açıklanmadı 56- İsmi Açıklanmadı
42 / 76

57- Şefik Yılmaz Dizdar Vergi Tutarı (TL): 6.584.136,30
43 / 76

58- İsmi Açıklanmadı 59- İsmi Açıklanmadı
44 / 76

60- Bülent Bulgurlu Vergi Tutarı (TL): 6.325.105,59
45 / 76

61- İsmi Açıklanmadı
46 / 76

62- Onur Çetinceviz Vergi Tutarı (TL): 6.049.086,97
47 / 76

63- İsmi Açıklanmadı
48 / 76

64- Aydın Doğan Vergi Tutarı (TL): 5.848.269,97
49 / 76

65- Muharrem Yılmaz Vergi Tutarı (TL): 5.784.258,75
50 / 76

66- İsmi Açıklanmadı 67- İsmi Açıklanmadı
51 / 76

68- Zekeriye Konukoğlu Vergi Tutarı (TL): 5.713.296.03
52 / 76

69- Turgay Ciner Vergi Tutarı (TL): 5.595.580,93
53 / 76

70- İsmi Açıklanmadı 71- İsmi Açıklanmadı
54 / 76

72- Şükrü Karagül Vergi Tutarı (TL): 5.535.686,34
55 / 76

73- İsmi Açıklanmadı
56 / 76

74- Adem Sak Vergi Tutarı (TL): 5.380.435,92
57 / 76

75- Emine Kamışlı Vergi Tutarı (TL): 5.373.707,41
58 / 76

76- İsmi Açıklanmadı 77- İsmi Açıklanmadı
59 / 76

78- Hüseyin Erdoğmuş Vergi Tutarı (TL): 5.334.141,73
60 / 76

79- İsmi Açıklanmadı 80- İsmi Açıklanmadı
61 / 76

81- Mehmet Sinan Dereli Vergi Tutarı (TL): 5.137.178,90
62 / 76

82- Fatih Konukoğlu Vergi Tutarı (TL): 5.125.099,22
63 / 76

83- Adil Sani Konukoğlu Vergi Tutarı (TL): 5.102.497,88
64 / 76

84- Ahmet Firuzhan Kanatlı Vergi Tutarı (TL): 5.001.903,71
65 / 76

85- İsmi Açıklanmadı 86- İsmi Açıklanmadı
66 / 76

87- Hakan Konukoğlu Vergi Tutarı (TL): 4.972.349,71
67 / 76

88- İzzet Bayraktar Vergi Tutarı (TL): 4.944.793,20
68 / 76

89- İsmi Açıklanmadı 90- İsmi Açıklanmadı
69 / 76

91- Günsen Soyupak Vergi Tutarı (TL): 4.876.337,50
70 / 76

92- İsmi Açıklanmadı
71 / 76

92- İsmi Açıklanmadı
72 / 76

93- Kıvanç Tatlıtuğ Vergi Tutarı (TL): 4.816.064,38
73 / 76

94- Arzuhan Yalçındağ Vergi Tutarı (TL): 4.739.280,32
74 / 76

95- İsmi Açıklanmadı 96- İsmi Açıklanmadı 97- İsmi Açıklanmadı 98- İsmi Açıklanmadı
75 / 76

99- Erol Kohen Vergi Tutarı (TL): 4.673.244,53
76 / 76

100-Mehmet Haluk Ündeğer Vergi Tutarı (TL): 4.652.219,49
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Anahtar Kelimeler:
vergi rekortmenleri Şarık Tara

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