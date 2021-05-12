Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'dan Türkiye aleyhindeki makaleye yanıt

Mercan, The Hill'de yayımlanan "Editöre mektuplar" kısmında, gazetede 30 Nisan'da Dov Zakheim tarafından kaleme alınan ve "Washington'ın Türkiye ile ayrılığı derinleşiyor ancak bu uçurumu kapatmak Türkiye'ye bağlı" başlıklı makalesine yanıt verdi. Söz konusu makalenin Türkiye-ABD ilişkilerinin gerçek doğasını yansıtmakta başarısız olduğunu vurgulayan Mercan, "Uzun süreli bir NATO müttefiki olarak Türkiye, zorluklar ve tehditler girdabının karşısında ön cephededir. Mahallemizde, terör gibi kötü niyetli aktörler, tüm form ve manifestolarında tek taraflı ajandalarını uygulamaya ve Transatlantik toplumun geri çekilmesinden kaynaklanan vakumu doldurmaya çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A KARŞI MESNETSİZ SUÇLAMALAR, UZUN DÖNEMLİ YAN ETKİLERE YOL AÇACAKTIR"

Mercan, Türkiye'nin Karadeniz, Kafkaslar, Orta Doğu, Akdeniz ve Balkanlardaki bölücü eylemlere karşı savunma konusundaki son çabalar için var gücüyle çalıştığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Söz konusu makale, bu denli önemli stratejik ortamı fark edememektedir ve gerçekleri kasıtlı bir şekilde yansıtmamaktadır. Recep Tayyip Erdoğan'a karşı mesnetsiz suçlamalar, Türk kamuoyunda itirazlara yol açmıştır ve ikili ilişkilerde uzun dönemli yan etkilere yol açacaktır. ABD ile müttefikliğimiz, Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarlarının tamamen görmezden gelinmesi ya da Türkiye'nin çıkarlarına ve vatandaşlarına karşı Kasım 2019'dan bu yana 400'den fazla saldırı düzenleyen YPG/PKK gibi bir terör örgütüne askeri yardım sağlanması anlamına gelmemelidir."