Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

KISA ZAMANDA, UYGUN MALİYETLE GELİŞTİRİLDİ



TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yaptığı açıklamada, mühendislik gücü ve tasarım yetenekleriyle, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Anka-2 Projesi'ni de bu yaklaşımla öz kaynaklarıyla başlattıklarını vurgulayan Kotil, şu bilgileri verdi:

"Projede önemli bir aşamayı geride bıraktık. Anka-2'nin motorunu 2 gün önce çalıştırdık. Aracımızın ilk uçuşu yıl içinde gerçekleştirilecek. Anka-2'yi Anka platformunun üzerine inşa ettik. TUSAŞ'ı bundan sonra da böyle göreceksiniz, bir platformu temel alarak üzerine başka bir platform inşa edeceğiz. Bu yaklaşımda birinci platform vakit almış, yüksek maliyetli olmuş olabilir ancak ikinci platform çok daha kısa zamanda ve çok daha uygun maliyetlerle ortaya konulabiliyor. Az bir maliyetle 200 kilogram faydalı yük taşıyan Anka'yı, 700 kilogram taşıyabilir noktaya taşıdık. Atak-2 helikopterimiz de benzer bir yaklaşımla daha önce üretilen Atak helikopteri üzerine kuruluyor. Bir önceki ürünü baz alarak çok daha iyi ikinci bir ürün geliştirmeyi sürdüreceğiz. Böylece farklı ihtiyaçlara cevap verebilen ürün aileleri oluşturacağız."

Kaynak: AA

