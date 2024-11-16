Türkiye'nin yüreğini yakan olayda hala konuştu! "Anne madde bağımlısı, 5 çocuğu yardım toplamak için kimseye vermiyordu..."

İzmir'in Selçuk ilçesinde dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) kardeşler hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan anne Akcan'ın ilk ifadesinde, hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını, 15-20 dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü anlattığı öğrenilmişti.

"HURDAYA DEĞİL, HIRSILIĞA GİDİYORDU"

Yanarak can veren 5 kardeşin halası Ekol TV'ye konuştu. Hala yaptığı açıklamada çocukların annesinin çocuklarına bakmadığını, madde bağımlısı olduğunu ve çocuklarını kullanarak yardım topladığını iddia ederek şu ifadelerde bulundu:

"Bu kadın böyle gezmemeli elini kolunu sallaya sallaya gezmemeli. Çünko o anne değil. Sadece doğurmakla anne olmuyor."

Annenin hurda toplamaya değil, hırsızlığa gittiğini iddia eden Hala, "Kamera kayıtları var. İnsanlar söylüyor yani. Motor parçaları çalıyormuş sanayiden. Bu ilk değil. Sürekli kilitleyip gidiyordu. 20 dakika sonra gelmiş. Sobayı kapatıp çıksaymış. Gelince açsaymış sobayı."

"O EV BARAKA DEĞİL"

Ayrıca hala, "O ev baraka değil. Bizim Selçuk'un ilçesinde evimiz vardı sattık, o evi yaptık. O evin önünü baraka gibi gösteren o kadın. O tahtaları çaktı çünkü hurdacılığın arkasına sığınıyor ki yardım gelsin. O kadar yardım eden var."

"BİLİYORDUM MADDE ALACAĞINI AMA YİNE YOLLUYORDUM"

Öte yandan hala anne hakkında, "Biliyordum madde alacak ona yolladığım parayla. Ama belki çocuklara ekmek alır diye yolluyordum. Anne madde bağımlısı, kardeşim içmezdi." dedi.

Çocukları yanına almak isteyen halaya kendine zarar vermekle tehdit eden o annenin çocukları yardım toplamak için kullandığını iddia etti.