Türkiye Nisa bebeği konuşuyor! Cani annenin yeni ifadesi ortaya çıktı

Son dakika: Türkiye, İstanbul'un Pendik ilçesinde biyolojik annesinin terk etmesi üzerine Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın süt annelik yaptığı 3 aylık Mihriban Nisa bebeği konuşuyor. Olayla ilgili yaşanan yeni gelişmede Nisa bebeği terk eden annesinin hakimlikteki sorgusunda 'İlk çocuğuma da bakamadım' dediği öğrenildi. Öte yandan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama geldi. Hastaneden yapılan açıklama Nisa bebeğin sağlık durumunun ciddi olduğu, beyin ölümü açısından kesin sonucun ise daha belirlenmediği bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

NİSA BEBEK YOĞUN BAKIMA ALINDI

Pendik’te terk edilmiş bir bebek vakasında giden Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz’ın 3 aylık bebeğe sütannelik yapması Türkiye’nin gündemine oturdu. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne verilen bebek, bakımevine yerleştirildi. Ancak önceki gün rahatsızlanan Nisa bebek, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Nisa Mihriban’ın yoğun bakıma kaldırılması üzerine yapılan incelemede, bebeğin bakıldığı Çocuk Bakımevi’nde bakıcı ihmali olduğu anlaşıldı. İddiaya göre burada bebeğin bakımını yapan D.Y. adlı bir kadın hakkında ise “taksirle yaralama” suçundan işlem başlatıldı. Bebeğin yoğun bakıma kaldırılma sebebinin boğazına kaçan kusmuk benzeri bir madde olduğu, bebeğin bakımını yapan D.Y.’nin ihmali olduğu iddiasıyla hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

BAKAN KOCA: HERKES ADINA ÜZGÜNÜZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nisa bebekle ilgili olarak yaptığı açıklamada "ATT Büşra'nın adını koyduğu terk edilmiş NİSA BEBEK, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz." ifadelerini kullandı.

HASTANEDEN NİSA BEBEK AÇIKLAMASI: 24-48 SAAT İÇİNDE NETLİK KAZANACAK

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Nisa Mihriban bebeğin, 3 gün önce kaldığı çocuk yuvasından ''kardio pulmoner arest'' sonucu kurum doktor ve hemşiresi refakatinde 112 ambulansıyla kalp ve solunum resüsitasyonu yapılarak saat 09.20'de hastanenin acil çocuk birimine getirildiği aktarıldı.

'Yapılan ilk muayene sonucunda aspire ettiği anlaşılan bebeğin kalbinin ve solunumunun olmaması üzerine hemen entübe edildiği, yaklaşık 30 dakika daha yapılan resüsitasyon neticesinde kalp atımlarının alınmaya başlandığı'' belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuk yoğun bakım ünitesine yatırılarak solunum cihazına bağlanan Nisa bebeğin genel durumu ciddi olup, sedasyon ve anti ödem tedavisi altında takip edilmektedir. Durumunda bir iyileşme gözlenmeyen bebeğin beyin fonksiyonları detaylı olarak araştırılmakta olup, beyin ölümü açısından kesin sonuç daha belirlenmemiştir. Yapılacak yeni test ve tetkiklerin sonucunda Nisa bebek ile ilgili son durumun önümüzdeki 24-48 saat içinde netlik kazanması beklenmektedir."

ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: İLK ÇOCUĞUMA DA BAKAMAMIŞTIM

Öte yandan Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre hakimlikteki sorgusunda şüpheli anne gözyaşlarıyla "Ben daha önceden de ilk çocuğuma bakamadığım için bebeğe bakamayacağımı ve rezil olacağını düşündüğüm için böyle bir şey yaptım. Çok pişmanım. Sonrasında yanına gitmek istediğim kadının yanına giderek 1 hafta kadar orada kaldım" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Pendik'te 29 Mart Salı günü saat 14.00 sıralarında boş bir arazide terk edilmiş bebek ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Olay yerine giden sağlık ekibinin içinde yer alan tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebek, ambulansla Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından, Durmaz'ın "süt kızım" olarak tanıttığı bebek ile beraber çektiği videoyu paylaşması, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, çevre ve güzergahlarındaki çok sayıda kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelinin bebeğin annesi Ebru S. (20) olduğunu belirlemiş ve zanlıyı dün Pendik'teki evinde gözaltına almıştı. Gözaltına alınan anne tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



