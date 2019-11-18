Türkiye, Norveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma girişimini en ağır şekilde kınadı

Türkiye'nin, Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım'da İslam karşıtı bir örgütün düzenlediği gösteride Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınadığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, "Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun (SION)" isimli aşırı sağcı grubun, geçen cumartesi Kristiansand şehrinde düzenlediği gösteride Kur'an-ı Kerim yakma girişimine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım'da İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz. Bu tür eylemlerin engellenmesini ve sorumluların en kısa sürede adalete teslim edilmesini bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Son dönemde, Batı Avrupa ülkelerinde Müslümanlara karşı ayrımcılığın, İslam karşıtlığı ve cami saldırılarının artmasından derin kaygı duyulduğuna işaret edilen açıklamada, "İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının her geçen gün daha da endişe verici boyutlara ulaşması, derhal çözüm bulunması gereken bir mesele haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.