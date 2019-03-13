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Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin: "Nöbetçi noterlik uygulaması ekonominin canlanmasını amaçlıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 17:49 | Son Güncelleme

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, “Nöbetçi noterlik uygulamasıyla, hafta sonlarında da ticari hayata hareket getirilmesi, ekonominin canlanması amaçlanıyor.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin: "Nöbetçi noterlik uygulaması ekonominin canlanmasını amaçlıyor"

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, “Nöbetçi noterlik uygulamasıyla, hafta sonlarında da ticari hayata hareket getirilmesi, ekonominin canlanması amaçlanıyor. Hafta içinde noterliğe gelemeyen çalışanların işlemleri artık mesai günleri haricinde de yapılabilecek.” dedi.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün detaylarını açıkladığı "Nöbetçi Noterlik" uygulaması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Nöbetçi noterlik uygulamasıyla, özellikle hafta sonlarında ticari hayata hareket getirilmesi, piyasaların dolayısıyla ekonominin canlanmasının amaçlandığını belirten Cin, "Bu uygulama ile vatandaşlarımızın hukuk, ekonomi ve sosyal alanlarda ihtiyaç duyacakları noterlik işlemlerini hafta sonu yapma imkanlarının sağlanacağını görmekteyiz. Biz noterler, Türkiye’de 1931 noktada hizmet veriyoruz. İşlemlerimiz ticari hayatın devamlılığı yanında hukuki güvenliği de sağlıyor. İşlemlerimizin çoğunda kamu kurumları da dahil olmak üzere çok sayıda paydaş kurumla entegre çalışıyoruz. Bugüne kadar pek çok vatandaş odaklı projeyi hayata geçirdik, uyguladık. Yine ilgili tüm paydaşların katılımıyla nöbetçi noterlik sistemini de en iyi şekilde uygulamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yurt dışındaki temsilciliklerinde yapılan noterlik işlemlerinin yurt içinde de örnek alınacak olmasının büyük kolaylık getireceğini vurgulayan Cin, "Daha önce konsolosluklarımızda yapılan noter işlemlerine ait belgeler posta ya da kargo yolu ile ülkemize ulaştırılmakta, bu durum büyük zaman kaybına yol açmaktaydı. Yeni hayata geçirilecek bu uygulama ile, Dışişleri Bakanlığımız ile Birliğimiz arasında imzalanan protokol uyarınca hukuki ve teknik altyapısı oluşturulacak sistem üzerinden, dış temsilciliklerimizde hazırlanan noterlik işlem belgelerinin ülkemizde herhangi bir noterlikte örneğinin çıkarılması ve ilgiliye verilebilmesi sağlanmış olacaktır. Bu sayede yurt dışında yaşayan yatırımcılarımızın, vatandaşlarımızın ülkemiz ile ticari, sosyal ve hukuk alanında yürüttükleri iş ve işlemlerde kolaylık getirecek, aynı zamanda işlem güvenliği de en üst düzeyde sağlanacak, yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye’deki hukuki güvenlikleri koruma altına alınmış olacaktır. Yine, konsolosluklarımızda yapılan noterlik işlemlerinin örnekleri ülkemizde noterliklerden anında alınabilecek ve böylece çok büyük bir zaman tasarrufu da sağlanmış olacaktır" şeklinde konuştu.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin:

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin:

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