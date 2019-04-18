Türkiye nüfusunun yüzde 28'i çocuk (2)

Türkiye'de geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 46,3 ile Şanlıurfa, en düşük çocuk nüfusuna sahip il ise yüzde 16,7 ile Tunceli olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 46,3 ile Şanlıurfa olurken, bu şehri yüzde 43,9 ile Şırnak ve yüzde 42,5 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 16,7 ile Tunceli, yüzde 18,1 ile Edirne ve yüzde 18,7 ile Kırklareli olarak tespit edildi.

Yeni doğan bebeklere konulan en popüler erkek isimleri geçen yıl Yusuf, Eymen ve Ömer Asaf, en popüler kız isimleri Zeynep, Elif ve Defne oldu. Ayrıca, 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet, kızlarda Zeynep, Elif ve Yağmur olduğu görüldü.

Bir ülkede 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki her 100 kişinin bakmakla yükümlü olduğu 0-14 ile 65 ve üzeri yaş grubundaki kişi sayısı olarak tanımlanan "yaş bağımlılık oranı", ADNKS sonuçlarına göre geçen yıl yüzde 47,4 oldu.