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Türkiye o fotoğrafı konuşmuştu! Azerbaycan’daki simge aracın sahibi Server Beşirli'ye anlamlı hediye

18.02.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin ardından kardeş ülke Azerbaycan yaraları sarmak için elini uzatan ilk ülkelerden olmuştu. 33 yaşındaki Server Beşirli de köy halkından topladığı yorganları Türk ve Azerbaycan bayrağının dalgalandığı eski aracının tavanına yükleyerek Bakü'ye gitmişti. Yorganları Türkiye'ye ulaştırmaya çalıştığı anda fotoğrafı çekilen Server Beşirli adeta depremin simgesi oldu.

Türkiye o fotoğrafı konuşmuştu! Azerbaycan’daki simge aracın sahibi Server Beşirli'ye anlamlı hediye

Azerbaycanlı 33 yaşındaki Server Beşirli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardıdan Türkiye'ye destek olmak için küçük arabasına sahip olduğu her şeyi yükleyerek yardım için yola çıkmıştı. Bakü'ye doğru yola çıktığı esnada aracından gelen bir fotoğraf karesi depremin simge karelerinden biri olmuştu. Server Beşirli, şimdi de Adıyaman'da depremzedeler için çalışıyor. Beşirli'ye öyle bir hediye verildi ki bu hediyeyi duyan herkes duygulandı...

server beşirli kapak

DUYGULANDIRAN HEDİYE

Depremin ilk günlerinde varını yoğunu aracına yükleyen Server Beşirli'ye anlamlı bir hediye verildi. İş insanı Sebahattin Civelek kendisine yeni bir araç hediye etti. Server, halen Adıyaman'da olduğu için araç babası Rasim amcaya teslim edildi.

araba hediyesi

SERVER BEŞİRLİ ADIYMAN'DA

Azerbaycan'da aracının üzerine yüklediği yardım malzemelerini Bakü'ye götürmek için yola çıkan Server Beşirli'nin çekilen fotoğrafı gündem olmuştu. Topladığı yardım malzemelerini Bakü'deki koordinasyon merkezine teslim eden Beşirli, daha sonra kuzenleri Memmedov Asker, İmamverdi Beşirli ile birlikte Adıyaman'a geldi. Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği'nin yardım ekipleri ile Türkiye'ye gelen Server Beşirli, depremzedelere yardım malzemesi dağıtarak acılarına ortak oluyor.

server beşirli

"BEN DE ELİMDEN GELEN YARDIMI YAPMAK İSTEDİM"

Türkiye'de yardım için canla başla çalışan Beşirli, "Kardeş ülkemizin başına gelen felaketi sosyal medyadan gördüm. Azerbaycan'da yardım kampanyası başlatılmıştı. Ben de elimden gelen yardımı yapmak istedim. Kuzenlerimle birlikte karar verdik, yardıma koştuk. Bakü'deki yardım kampanyası merkezine eşyaları götürürken yolda fotoğrafımı çekmişler. Ondan sonra yayıldı" dedi.

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deprem Azerbaycan

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