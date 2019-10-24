Türkiye Öğretmenler Kupası, tanıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Öğretmenler Kupası organizasyonuna ilişkin "MEB'in gerçekleştireceği her projede onlarla olmak bizim için ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk." dedi.

Öğretmenlerin dört spor branşında mücadele ettiği Türkiye Öğretmenler Kupası'nın, Ankara'da Meyra Palace'de düzenlenen tanıtım toplantısına, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, federasyon başkanları, bakanlık yetkilileri yöneticiler, öğretmen sporcular katıldı.

Kasapoğlu, MEB'in öğrencileri geleceğe hazırlayan öğretmenlerle birlikte önemli bir kitleye sahip olduğunu belirterek, "MEB'in gerçekleştireceği her projede onlarla olmak bizim için ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk. Her türlü iş birliği ayrı bir kilometre taşı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tesisleşmede önemli bir noktaya ulaştığına dikkati çeken Kasapoğlu, "Doğu, batı her noktada devasa tesisler, okullardaki tesisleşme, son 10 yıldaki derslik sayısındaki artışla spor tesislerinde büyük artış söz konusu. Spor toplumu olma yönünde, sporun tabana yayılması yönünde aşama kaydedeceğimiz çok yol var. Aile odaklı sporu geliştiremediğimiz noktada maalesef tesislerimizi yeteri kadar verimli kullanamayacağız." diye konuştu.