"Türkiye olağanüstü olumlu rol oynadı"

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin Suriye ve İdlib ile ilgili görüşmelerde olağanüstü olumlu bir rol oynadığını söyledi.
Maas, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile Berlin'de görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, eylül başında Türkiye'ye yaptığı ziyaretini, 2 ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesi konusunda bir başlangıç olarak gördüğünü ifade etti.
Türkiye'nin Rusya ile İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge oluşturulması konusunda anlaşmaya varmayı başardığını, bunun insani felaketin engellemesi için çok önemli olduğunu vurgulayan Maas, "Türkiye'nin Suriye ve İdlib ile ilgili yapılan görüşmelerde olağanüstü olumlu bir rol oynadığını saptıyoruz." dedi.
Alman ve Türk bakanların karşılıklı ziyaretlerde bulunduklarını, bu buluşmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya gezisinden sonra da devam edeceğini belirten Maas, "Türkiye'nin ekonomik anlamda istikrarlı olmasına ilgi duyduklarını" dile getirdi.
Maas, Türkiye'nin istikrarı sağlamak için gerekli kararları kendisinin alabilecek durumda olduğunu anlattı.
"Tüm bunlar, hem ikili hem de uluslararası düzeyde Türkiye ile işler durumda olan ilişkiye sahip olmanın çok anlamlı olduğunu gösteriyor." ifadesini kullanan Maas, buna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin de katkı sağlayacağını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ay sonunda Almanya'yı ziyaret edecek.
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