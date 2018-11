"Türkiye olarak çatışmaların nasıl önlenebildiğini gösterdik"

Karşı karşıya kaldıkları bu durumdan ülke, millet ve de uluslararası toplum olarak 'Nasıl baş edilebilinir ve üstesinden gelinebilinir"in üzerinde durmak gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Hepimizin farklı ideolojileri olabilir ama terör örgütü farklı ideolojileri kullanarak hem insan devşiriyor, hem de bir çok zihinleri bulandırıyor. Bu DEAŞ'ın İslam'ı kullanmasında görüyoruz. Aynı şekilde bazı PKK, DHKPC gibi marksist ideolojilerle insan devşirdiğini görüyoruz. İdeolojilerle sorunumuz yok. Terör örgütlerinin bu ideolojileri kullanmasına karşıyız. Bunu nasıl önleyebiliriz buna kafa yormamız gerekiyor." diye konuştu.

- "Radikalizm had safhada"

Türkiye olarak çifte standart, iki yüzlülük gibi yaklaşımlardan bıktıklarını ifade eden Çavuşoğlu, bugün Avrupa'da ve batıda radikalizmin had safhaya çıktığını kaydetti.

Radikalizmin dini ideolojisinin olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Her şeyin aşırısı radikalizmdir. Irkçılık, radikalizmdir. Yabancı düşmanlığı radikalizmdir. Kendisinden olmayana karşı hoşgörüsüz olma, aşırılıktır. Bunun sebebi ne, nereden kaynaklanıyor. Kimse, neyse bunu tespit edelim ama bu trendi nasıl geriye çevireceğiz. Her zamanki savunduğumuz değerleri, her zaman daha güçlü savunabiliriz. Popülizme kapılmadan, zemin kayması yaşamadan her zaman savunduğumuz değerleri kim en iyi savunacak? Yoksa eskiye doğru gidecek miyiz? Bugün dünyada bir geçiş süreci yaşanıyor. Bir taraftan Amerika'nın öncülük yaptığı ve tek taraftan alınan kararlar, bir taraftan da tek taraflılığa taraf olmayan ülkeler. Hangisi hakim olacak, kim kazanacak. Biz Türkiye olarak etkin çok taraflılığı savunuyoruz. Bunu mutlaka arkadaşlarımız burada değerlendirecektir."