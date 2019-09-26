"Türkiye olarak çevre konusunda birçok ülkeden ilerdeyiz"

NEW YORK (AA) - DİLDAR BAYKAN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin çevre konusunda yaptığı projelerle birçok ülkeden ileri konumda olduğunu söyledi.

Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen İklim Zirvesi'ne katılmak için geldiği New York'ta AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

BM İklim Zirvesi bağlamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak birçok konuşma, konferans ve ikili görüşme yaptıklarını dile getiren Kurum, zirve sebebiyle BM-Habitat ile 9 ana başlık altında iklimle ilgili gruplar oluşturulduğunu kaydetti.

Kurum, bu grupta Türkiye'nin Kenya ile altyapı, ulaşım ve şehirler temasında eş öncü ülke görevini üstlendiğini belirterek şöyle devam etti:

"Grup içerisinde buna ilişkin binaların sıfır karbonlu olması yönünde, ulaşım noktasında emisyonun en aza indirileceği bir proje çerçevesinde, bu noktada da yerel yönetimlerimizin iklim fonlarının finansmana erişimi noktasında çalışmalar yaptık. Projemiz kısaca 2030'a kadar yeni yapılacak binaların sıfır karbonlu binalar olması. 2050'ye kadar ise mevcut binaların bir şekilde dönüşümü. Ulaşım noktasında emisyonu azaltacak elektrikli otobüslerin, hızlı trenlerin, iki tekerlekli üç tekerlekli ulaşım araçlarının, bu noktada şehirlerde daha sık kullanılması noktasında çalışmamız oldu."