"Türkiye oldubittilere müsaade eden bir ülke değil, etmeyecek"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de varlığını çok güçlü bir şekilde hissettirdiğini, bir taraftan da uluslararası hukuk temelinde mücadelenin sürdüğünü belirterek, "Türkiye, hiçbir zaman oldubittilere müsaade eden bir ülke değil, etmeyecek." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlenen Dış İlişkiler Başkanları Ege Bölge Toplantısı'nda bir konuşma yapan Yılmaz, AK Parti'nin milletin içinden çıkarak bir dünya markası haline geldiğini belirtti.

Türkiye'nin dış ilişkilerde geçmişe göre daha aktif olduğunu, "dünyanın vicdanı" olarak hareket ettiğini anlatan Yılmaz, "Türkiye'nin geçmişte yaptığı gibi belli politikalara çok fazla ses çıkarmamasını arzu ediyorlar. Ama Türkiye artık eski Türkiye değil. Dünyadaki güçlerle eşit şartlarda masaya oturan, konuşan ve kendi menfaatlerini çok daha güçlü bir şekilde savunan bir ülke." diye konuştu.

Yılmaz, geçen hafta Astana süreci toplantısında Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin bir araya geldiğini hatırlatarak, Suriye'nin istikrara kavuşması için atılacak adımların Türkiye'ye de olumlu bir şekilde yansıyacağını kaydetti.