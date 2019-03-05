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"Türkiye olmazsa Kudüs'e sahip çıkacak ülke yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 16:51 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Türkiye olmazsa Kudüs'e sahip çıkacak başka ülke var mı, yok. Herkes Amerika'dan, İsrail'den korkuyor. Müslüman ülkelerden bahsediyorum, bir tek dik duran, sağlam duran Türkiye var" - "Amerika'dan korkup da, Ürdün'e ve Filistin'e 'sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan Arap ülkeleri de var. Bunlardan ne hayır gelecek. Bunlar Kudüs'ü de unutur diğer kutsal davalarımızı da unutur"

AĞRI (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olmazsa Kudüs'e sahip çıkacak başka ülke var mı, yok. Herkes Amerika'dan, İsrail'den korkuyor. Müslüman ülkelerden bahsediyorum, bir tek dik duran sağlam duran Türkiye var." dedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan ve beraberindekilerle Ağrı çarşı merkezindeki esnafları ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, daha sonra 100. Yıl Mahallesindeki taziye evinde "Halkla Buluşma Programı"na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, kendisini coşkuyla karşılayan mahalle halkına teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Ağrı'nın yerel yönetim olarak hak ettiği noktaya gelmesi gerekiyor. Son 1,5 yılda kayyum atandıktan sonra sizin cebinizden çıkan paralar ve Ankara'dan gelen paralar hizmete dönüştü. Buraya ilk defa köprülü kavşak, parklar ve millet bahçesi yapılmış. Vali Bey bir tekstil kent kurmuş ve orada 5 bin civarında kardeşimiz çalışıyor. Önümüzdeki dönemlerde kapasitesi arttırılacak ve 4 bin kişi daha iş sahibi olacak. Yatırımcıların buraya gelebilmesi için şehrin biraz kalkınması lazım. O şehir kolay ulaşılabilir olmalı. Hamd olsun havalanımız var, ama şehir içindeki yollarda bazı eksiklikler var. Şehre yatırımcının gelmesi için terörün olmaması lazım. Çok şükür Doğu Anadolu Bölgesi terörden temizlendi. Terörün olduğu yere kimse gelip yatırım yapmaz."

Çavuşoğlu, Ağrı Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra artık paraların hizmete gittiğini belirterek, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Kürt, Türk, Çerkez, Laz, Arap ve Boşnak herkesin bir ve beraber Türkiye'de huzur içinde yaşadığını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Büyük ve güçlü bir ülke olmamız lazım. Bu da birlik ve beraberlik içinde olur, inşallah bunu da başaracağız. Milli ve kutsal davalarımıza güçlü olursak sahip çıkarız. Türkiye olmazsa Kudüs'e sahip çıkacak başka ülke var mı, yok. Herkes Amerika'dan, İsrail'den korkuyor. Müslüman ülkelerden bahsediyorum, bir tek dik duran sağlam duran Türkiye var. Bizimle beraber hareket eden kardeş Müslüman ülkelere bir şey söylemiyorum. Amerika'dan korkup da, Ürdün'e ve Filistin'e 'sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan Arap ülkeleri de var. Bunlardan ne hayır gelecek. Bunlar Kudüs'ü de unutur diğer kutsal davalarımızı da unutur."

İran ve Rusya ile kendi paralarıyla ticaret yaptıklarına işaret eden Çavuşoğlu, diğer ülkelerle de kendi paralarıyla ticaret sayesinde dolara ve avroya bağlılığın azalacağını ve baskıdan kurtulacaklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, ülkenin ve şehirlerin kalkınmasının önemli olduğunu ifade etti. Ağrı'nın hak ettiği yerde olmadığına da işaret eden Çavuşoğlu, AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan'a destek istedi.

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Ağrı Buluşma halk Mevlüt Çavuşoğlu

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