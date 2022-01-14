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  4. Türkiye onu bu görüntüyle tanımıştı! Oğlunu hastaneye götürebilmek için taşan dereye atlayan baba, o günü unutamıyor

Türkiye onu bu görüntüyle tanımıştı! Oğlunu hastaneye götürebilmek için taşan dereye atlayan baba, o günü unutamıyor

14.01.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'un Korkut ilçesinde, 9 yıl önce evde ateşlenen oğlunu hastaneye götürebilmek için taşan dereden karşıya geçmeye çalışırken suya kapılan ve ölümle burun buruna gelen 74 yaşındaki Vechettin Artan, o günü unutamıyor. Artan, "Oğlum için suya atladım. Ölüm aklıma geldi ama çocuğum öleceğine ben ölsem daha iyi dedim. Oğlumu alıp hastaneye götürdüm, tedavi oldu. Hastaneye götürdüğüm çocuğum inşaat mühendisliği bölümünü kazandı" dedi. İşte hafızalara kazınan o fotoğrafın hikayesi!

Türkiye onu bu görüntüyle tanımıştı! Oğlunu hastaneye götürebilmek için taşan dereye atlayan baba, o günü unutamıyor

Muş'un Korkut ilçesine 60 kilometre mesafedeki Karakale köyünün ortasından geçen derenin 18 Mart 2013'te etkili olan yağışlar nedeniyle taşması sonucu üzerindeki 2 köprü yıkıldı, 16 hanedeki 150 kişi mahsur kaldı.

Mahsur kalanlar arasında bulunan Vechettin Artan, yüksek ateş nedeniyle baygınlık geçiren oğluna ulaşarak hastaneye götürmek için iple derenin diğer yakasına geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı.

Derenin azgın sularında yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Artan, uğruna ölümü göze aldığı oğlunu hastaneye ulaştırarak sağlığına kavuşmasını sağladı.

Artan'ın sudaki mücadelesi görüntü ve fotoğraflarla gündeme taşındı.

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"AKLIMA GELDİĞİNDE GÖZYAŞLARIMA HAKİM OLAMIYORUM"

Baba Artan yaptığı açıklamada, 9 yıl önce etkili olan yağışların köyün ortasından geçen dereyi taşırdığı günü unutamadığını söyledi.

Dereden karşıya geçmek için kullandıkları 2 köprünün de yıkıldığını anlatan Artan, yaşadıklarını şöyle özetledi:

"O gün, oğlumun hastalandığı ve yüksek ateş nedeniyle baygınlık geçirdiği haberini aldım. Yağışlardan dolayı derenin suyu yükselmiş, köprüler de yıkılmıştı. Oğlum derenin diğer tarafındaydı. Köydekilere 'İp getirin, su beni götürmesin.' dedim. İpi tuttular, ben de karşıya geçmeye çalıştım. Bu sırada suya kapıldım ve beni 15 metre sürükledi. Karşıya geçerken bir kaya parçası ayağımı sıyırdı ama Allah'a şükür ayağım kırılmadı. Ağzıma çamurlu su girdi. Ondan sonra 20 gün hastalandım. Oğlum için suya atladım. Ölüm aklıma geldi ama çocuğum öleceğine ben ölsem daha iyi dedim. Oğlumu alıp hastaneye götürdüm, tedavi oldu. Bir gece de hastanede kaldık. O gün aklıma geldiğinde gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Çocuğum için canımı feda ederim."

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"ÇOCUĞUM İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜ KAZANDI"

Oğlunun olayın yaşandığı gün 14 yaşında olduğunu belirten Artan, "Hastaneye götürdüğüm çocuğum inşaat mühendisliği bölümünü kazandı. Eğitimini tamamlamak için Makedonya'ya gidecek." dedi.

Artan, olaydan sonra derenin üzerine beton köprü yapıldığını dile getirerek, "Allah devletimizden razı olsun. Bu derenin suyu çok can götürdü, birçok hayvan telef oldu." diye konuştu.

AA

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sel Muş
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
keşke herkes senin gibi olsa
helal olsun amcaya baba yüreği
helal olsun baba adamsın Allah'ım kimseyi böyle sınamasın

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