Türkiye onu 'Forest Gump' olarak tanıdı! Pendik’teki evinden acı haber geldi

İstanbul'da, Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe mevkilerinde E-5 karayolunu yıllarca her gün yürüyerek arşınlayan Selami Salman, sürücüler tarafından yol kenarında ya da orta refüjde görmesi merak uyandırmıştı. Yolda yürürken çekilen videoları 'Pendikli Forrest Gump' başlığıyla yayılan ve kimilerinin hakkında çeşitli rivayetlerde bulunduğu vatandaş, sosyal medyada paylaşım rekoru kırmıştı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Türkiye’nin Forest Gump’ı (Yürüyen Adam) olarak bilinen Selamı Salman, iki gündür haber alınmaması üzerine, Pendik’teki evine giden ekipler, Salman’ı hareketsiz olarak buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salman'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Selamı Salman’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

DÖRT MEVSİM DURMADAN YÜRÜDÜ!

Forest Gump Selamı Salman'ın hayat hikayesini duyanların yüreğini burktu. Pendik'te annesinin ve kardeşinin yaşadığı aile apartmanında yaşadığı öğrenilen 50'li yaşlarda olan Selami Salman, iddiaya göre yaz, kış, yağmur, çamur fark etmeksizin sabah saatlerinde evinden çıkıyor ve E-5 karayolunun yan yolunda ya da orta refüjde saatlerce yürümeye devam ediyor. Kendisini yürürken gören sürücülerden kimi Salman'a su veriyor kimi de yiyecek veriyor, kimi de Salman ile konuşmaya çalışıyordu.

PSİKOLOJİSİ BOZULUNCA YÜRÜMEYE BAŞLADI

Oğlu Selami Salman ile aynı apartmanda yaşayan annesi Medine Salman, Selami Salman'ın daha genç yaşlarında neşeli bir insan olduğunu şimdiki halinden farklı olduğunu söyledi. Oğlunun genç yaşlarında sevdiği kadın ile nişanlandığını, kız tarafının istememesi üzerine 9 yıl süren nişanın bozulduğunu söyleyen Medine Salman, yaklaşık 10 yıl önce de oğlunun düşerek kaza geçirdiğini ve kafasından yaralandığını dile getirdi.

Anne Medine Salman, Selami Salman'ın nişanının bozulmasının ve kafasından yaralanmasının psikolojisini ve sağlığını kötü etkilediğini bu olaylardan sonra oğlunun sürekli yollarda yürümeye başladığını belirtti. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır