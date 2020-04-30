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  4. Türkiye onu kibarlığıyla tanımıştı! Burhan Amca'dan iyi haber geldi

Türkiye onu kibarlığıyla tanımıştı! Burhan Amca'dan iyi haber geldi

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.04.2020 11:55 | Son Güncelleme

Ordu'da zabıta ekiplerine sipariş verirken kibarlığı ile Türkiye'nin gönlüne taht kuran 77 yaşındaki Burhan Kılınçkını, ayağındaki yara nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kızının yaşadığı Mersin'deki bir hastanede tedavi gören Burhan Amca'dan iyi haber geldi. Hastaneden taburcu edilen Burhan Amca'nın tedavisine kızının evinde devam ediliyor. Ancak maddi durumu kötü olan Kılınçkını, devlet büyüklerine seslenerek yardım beklediğini belirtti.

Türkiye onu kibarlığıyla tanımıştı! Burhan Amca'dan iyi haber geldi

Taşbaşı Mahallesi’ndeki evinde ihtiyaçlarının karşılanması için kapısına gelen zabıta ekiplerine verdiği sipariş sırasında kibar tavırları ile dikkatleri çeken ve sosyal medyada beğeni toplayan Burhan Kılıçkını, kızı Deniz Öztaş'ın (33) Mersin'deki evine geldi. Ayağında bulunan yara nedeniyle tedavi için hastaneye kaldırılan Kılıçkını, özel bir hastanede Kardiyovasküler Cerrahi Doktoru Doç. Dr. Mehmet Kerem Karaca tarafından tedavi edildi. Kılıçkını'nın buradaki ilk kontrolünün ardından hastaneye yatışına karar verildi.

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TABURCU OLDU

Kılıçkını, 2 haftalık tedavisinin ardından taburcu oldu ve merkez Mezitli ilçesinde yaşayan kızının evine gönderildi. By-pass ameliyatı olan Kılıçkını'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ayağındaki yaranın tedavisi ise devam ediyor.

Kızının evinde torunları ile birlikte yaşamını sürdüren Burhan Kılıçkını, sağlık durumunun iyi olduğunu ancak maddi olarak sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını kaydederken, "Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum" dedi. (DHA)


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