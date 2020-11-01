Türkiye onu konuşmuştu! Bakan Pakdemirli, Buse Hasyılmaz'ın kurtarılma sürecini anlattı

Bornova'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadır kenti ziyaret eden Bakan Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yardım standına uğradı, Afet ve Acil Durum Başkanlığının kurduğu çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti. Depremzedelere bir ihtiyaçları olup olmadığını soran Pakdemirli, devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu, hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını, arzu eden vatandaşların kamu misafirlerine nakledilebileceğini ifade etti. Pakdemirli, çadır kenti ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çadırlardaki depremzedelerin vakur, metanetli ve sabırlı duruşunun kendisini duygulandırdığını belirtti. Depremzedelerin bir an önce evlerine dönmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hızlı bir çalışma yürüttüğüne işaret eden Pakdemirli, "Beni duygulandıran bir diğer konu da vatandaşlarımıza 'Kamu misafirhanelerinde sizleri ağırlayalım' dediğimiz zaman, birçoğunun 'Benim evim az hasarlı, daha çok hasar görmüş olanlar var. Bu hakkı onlara verelim, biz şimdilik burada idare ediyoruz' demesi oldu. Ben de bir İzmirli olarak Ege'nin insanını tanıyorum. Bu konulara nasıl yaklaştıklarını biliyorum ama buna bu gece bir kez daha şahit olmak beni son derece mutlu etti." diye konuştu.

Çadırlarda kalan vatandaşların kamu, sivil toplum ve hayırseverlerin gönderdiği yardımlardan dolayı müteşekkir olduğunu gözlemlediğini aktaran Pakdemirli, "İhtiyaçlarını sorduğumuzda 'eksiğimiz var' diyen olmadı. Böyle bir durumda bunun sağlanabilir olması gerçekten memnuniyet verici." ifadelerini kullandı. Pakdemirli, deprem yönetiminin aslında bir belirsizlik yönetimi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: "Dünyada aslında en zoru belirsiz bir süreci yönetmektir. Şükürler olsun ülkemizde afet yönetiminde belli bir noktaya geldik. Özellikle afet sonrası yönetim, dünyada örneği olmayacak şekilde profesyonelleşti. Tüm ihtiyaçlar anında karşılanarak, organize olunarak giderilebilecek vaziyete geldi. Önceliğimiz göçük altında olanların çıkarılması, kimsenin aç ve açıkta kalmaması. Bugün Allah'a şükür böyle bir durum yok. Herkesin barınma, iaşe ihtiyacı karşılanıyor. İnşallah yakında vatandaşlarımıza kalıcı çözümler sunma yönünde çalışıyoruz." BUSE'NİN KURTARILMASINI ANLATTI Çadırlarda kalan depremzedelerle sohbeti sırasında, enkaz altındayken telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz'ın kurtarılmasıyla ilgili diyalogların da yaşandığının hatırlatılması üzerine Pakdemirli, şunları söyledi: