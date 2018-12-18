Türkiye onu konuşmuştu! Özel tim oluşturuldu, didik didik inceleniyor

Samsun'da şarküteri işleten ve çok sayıda suçtan sabıkası olan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 13 kişiyi yangın çıkararak ya da zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla başlatılan savcılık soruşturması sürüyor. Soruştuma cinayetlerle ilgili yeni deliller elde edilebilmesi amacıyla genişletildi. Bu kapsamda halen Trabzon Bahçecik Cezaevi'nde tutuklu bulunan Çayıroğlu'nun 'Mehmet Ali Akpınar' adlı hesabı incelemeye alındı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR



İlk cinayetini cezaevinden çıktıktan sonra, 10 Şubat 2018'de Samsun'da işlediği ileri sürülen Çayıroğlu'nun, daha sonraki kurbanlarının hayvanlarını kesip, etlerini sahibi olduğu şarküteride sattığı, eşyalarını da evine götürdüğü tespit edildi.

YOLDA ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜYÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ



Çayıroğlu'nun 9 Nisan'da yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında ölen Dursun Kurt (70) ile 3 Mayıs'ta kaybolduktan 10 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulunan Şeker Köseoğlu'nun(60) yaşadığı Akkuş ilçesine her iki olaydan önce yakın zamanlarda bir otomobille gittiği belirlendi. Yolda cep telefonuyla çektiği 3 farklı videoyu da sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Cinayetlerdeki sır perdelerini aralamaya çalışan özel ekip, Çayıroğlu'nun paylaştığı video ve fotoğraflardan yola çıkarak, yeni deliller elde etmek için titiz bir çalışma yürütüyor.