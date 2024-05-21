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Türkiye onu otobüsteki vahşet görüntüleriyle tanıdı! Lise müdürüyle oğlunun dehşetine uğrayan yaşlı adamdan acı haber geldi

21.05.2024 09:57
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Mersin'de insanlık dışı bir şiddete uğrayarak akıllara kazınan engelli yaşlı adamdan acı haber geldi. Geçen yıl otobüs kamerasına yansıyan anlar Tüm Türkiye'nin kanını dondurmuştu; lise müdürü İsmet T. ile oğlu A.O.T., yaşlı çifti korkunç bir şekilde darbetmiş, olay infial yaratmıştı. Yaşlı çiftten Ramazan Polat (77) bugün hayata gözlerini yumdu.

Kalp pili takan, böbrek yetmezliği çeken felçli Ramazan Polat ile eşi Hamdiye Polat (71) otobüste çıkan 'yer verme' tartışmasında hayatlarının kabusunu yaşadı. Geçen yıl yaşanan o anlar otobüs kamerasına yansıyınca tüm Türkiye tepki göstermişti. Lise müdürünün dövüp üstüne çıkarak zıpladığı Ramazan Polat hayatını kaybetti.

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15 Aralık 2023’te Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat’ı (71) darp etmişti.

ACI HABER BUGÜN GELDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda mağdur olan 77 yaşındaki Ramazan Polat’tan bugün acı haber geldi. Yaklaşık 2 haftadır Mersin Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda olan Polat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenecek olan Polat’ın daha sonra cenazesinin defin edileceği belirtildi.

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NE OLMUŞTU?

Olay, 15 Aralık 2023’te merkez Toroslar ilçesinde Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste meydana geldi. Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat ile (71) tartışmış, bu sırada önce A.O.T., ardından da babası yaşlı çifte saldırmıştı.

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Otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından 17 Ocak 2024 tarihinde okul müdürü İsmet T. tutuklanırken, 28 Şubat 2024 tarihinde darpla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından müdürün oğlu A.O.T. tekrar gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilgi verilmesini müteakip adı geçen okul müdürünün 17 Ocak itibarıyla açığa alındığını ve idari tahkikat başlattırıldığını bildirmişti.

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BABA 3 YIL 1 AY 15 GÜN CEZA ALMIŞTI

Daha sonra görülen davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre nazara alınarak tahliyesine karar verilmişti. Oğlu A.O.T. için ise 2. Çocuk Mahkemesinde açılan dava devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Mersin darp şiddet otobüs
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