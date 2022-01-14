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  4. Türkiye onu tek nefeste 81 ili sayarken tanıdı! Barış öğretmen sırrını açıkladı

Türkiye onu tek nefeste 81 ili sayarken tanıdı! Barış öğretmen sırrını açıkladı

14.01.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adını bir reklam filminde oynayarak duyuran matematik öğretmeni Barış Gökdemir, tek nefeste 81 ili saymasıyla tüm Türkiye'de tanınır hale geldi. Kısa sürede adından söz ettiren Gökdemir, yaklaşık 15 yıldır tek nefeste 81 ili saydığını, tüm illerin telefon kodlarını ezbere bildiğini söylüyor. Çok fazla olumlu tepki aldığını söyleyen Gökdemir, "Herkese teşekkür ediyorum. Duygulanmamak elde değil. Vatandaşları çok seviyorum'' dedi.

Kocaeli'de yaşayan matematik öğretmeni Barış Gökdemir, tek nefeste 81 ili saymasıyla tüm Türkiye'de tanınır hale geldi. Kısa sürede fenomen olan Gökdemir, bu yeteneği nasıl kazandığını anlattı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine doğan Barış Gökdemir (45), henüz 17 yaşındayken üniversite yıllarında plakaları ezberlemeye başladı. Zaman içerisinde kendisini geliştiren Gökdemir, 24 yıl önce öğretmenlik görevine başladığında da ise öğrencilere matematiği sevdirmek için 81 ilden özel kod geliştirdi. Matematik dersinde öğrencilerin zorlandığı konuları, şehir isimleri sayarak anlatan, bu sayede öğrencilere matematiği sevdiren Gökdemir, hem plakaları hem de şehir isimlerini hızlıca okumaya başladı. Yaklaşık 15 yıldır tek nefeste 81 ili sayan Gökdemir, tüm şehirlerin telefon kodlarını da ezbere biliyor.

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GÖRÜNTÜSÜNÜ YOUTUBE'A ÖĞRENCİSİ YÜKLEDİ

2017 yılında sınıfta ders anlatırken yine 81 ili sayan Gökdemir, öğrencisi tarafından kamera ile kayda alındı. Öğrencisinin görüntüyü YouTube'ye yüklemesiyle tanınan Barış Gökdemir, geçtiğimiz günlerde de bir reklam filminde oynadı. Barış Öğretmen, kısa sürede herkes tarafından sevilen kişi haline geldi. Öğretmenlik görevi boyunca sayısız öğrenciye matematiği sevdiren, veliler tarafından takdir toplayan Barış Gökdemir, 24 yıllık görevi boyunca 30'un üzerinde matematik öğretmeni, doktor, mühendis ve avukatlar yetiştirdi.

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''17 YAŞINDA PLAKALARI EZBERLEDİM''

Üniversiteyi 17 yaşında kazandığını anlatan Gökdemir, "İl dışında üniversiteyi kazanınca sanki yurt dışına çıkmış gibi plakaları merak ettim ve ezberledim. Tek nefeste okuyacağım diye bir şartım ve amacım yoktu. Yıllar sonra öğretmenliğe başlayınca öğrencileri sınıfta sayarken 1-2-3 yerine Adana, Adıyaman, Afyon şeklinde yoklama almaya başladım. Hep bu şekilde sayınca belleğime yerleşti, bu şekilde saymayı öğrencilerime de öğrettim. Yaklaşık 15 yıldır da tek nefeste sayabiliyorum. Bu yetenekle öğrencilerimizin sempatisini kazandık. Onların derse daha çok ilgi duymasına vesile oldum. Matematik dersinin sevimli bir ders olduğunu öğrencilerime ispatlamış oldum. Öğrencilere matematik formülü öğretirken esprili sözlerle bazen şiirsel sözlerle de dersi sevdirdim" dedi.

''TÜM İLLERİN TELEFON KODLARINI EZBERE BİLİYORUM''

Çok fazla olumlu tepki aldığını söyleyen Gökdemir, "Herkese teşekkür ediyorum. Duygulanmamak elde değil. Vatandaşları çok seviyorum. Örneğin 5-10 yaşlarındaki çocuk beni gördüğünde 'Bayburt'u da saydın mı?' demişti. Onun yüz ifadesini görmek gerçekten dünyalara değer" diye konuştu. Tüm illerin telefon kodlarını da ezbere bildiğini vurgulayan Gökdemir, "Ama onları tek nefeste söyleyemiyorum" dedi.

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''OĞLUM BENİ GURURLANDIRDI VE MUTLU ETTİ''

Allah vergisi bir yetenek olduğunu söyleyen 70 yaşındaki anne Gülbin Gökdemir, "Hak şeyleri hayreyler, zannetme ki gayr eyler, Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Barış küçükken havale geçirmişti sonrasında kendiliğinden mi Allahtan mı böyle yetenekleri olduğunu gördük. Başka yetenekleri de var. Org çalar, Mevlit okur. Oğlumun herkes tarafından güzel tanınması beni gururlandırdı ve mutlu etti. Çok güzel bir yeteneği var, huyu da güzeldir. Allah herkese böyle evlat nasip eylesin” şeklinde konuştu.

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''TIP OKUMASINI İSTİORDUM, ÖĞRETMEN OLMAK İSTEDİ''

Oğluyla gurur duyduğunu söyleyen 73 yaşındaki baba İbrahim Gökdemir, "Barış, 24 yıllık öğretmen olmuş, ne mutlu bize. Biz okuyamadık ancak çocuklarım okusunlar diye üstlerinde çok durdum. Çocuklarıma ‘ceketimi satarım ama sizi okutmaya çalışırım’ derdim. Barış’ın rahatsızlığı nedeniyle ben tıp okumasını istiyordum ancak o matematiği sevdi ve matematik öğretmeni olacağını söyledi. Öğretmen olduğu için hiç pişman değilim. Nice talebeler yetiştirdi. Çarşıda eski öğrencilerini görüyor ve gelip bize mühendis, öğretmen avukat, doktor olduklarını söylüyor ve gururlanıyor, biz de çok gururlanıyoruz. Barış öğretmenliği çok seviyor, öğrencilerini çok seviyor, biz de Barış’ımızı çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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