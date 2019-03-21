İSTANBUL (AA) - SUHEYB KALALVE - Kuveytli düşünür Dr. Tarık es-Suveydan, Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen ve 50 Müslüman'ın hayatını kaybettiği terör saldırısının Siyonist ve Batı medyası tarafından körüklenen İslamofobinin bir sonucu olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda'daki saldırıyı teşvik eden dolaylı ve doğrudan etkenler hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Suveydan, saldırının Siyonist ve Batı medyası tarafından İslamofobinin körüklenmesinin bir sonucu olduğunu belirterek "ABD Başkanı Donald Trump'ın, Müslümanlara ve azınlıklara karşı ırkçı politikaları bu eğilimin artmasına katkı sağladı." dedi.

Suveydan, terörist eyleme dünya genelindeki siyaset cephesi ve kamuoyunda gösterilen tepkinin de olumlu bir işaret olduğunu ifade etti.

- "Türkiye onurlu bir duruş sergiledi"

İslam dünyası ile Arap kamuoyunda terör saldırısına güçlü tepkiler verildiğini ve bunun İslami birlik duygusunun delil niteliğinde olduğunu aktaran Suveydan, "Saldırıya karşı her devletin farklı bir tutumu oldu. Türkiye'nin sergilediği gibi ileri düzeyde tavırlar da vardı. Türkiye onurlu bir duruş sergiledi. Kuveyt'te de gıyabi cenaze namazı için camilere genelge gönderildi." bilgisini verdi.