HABER

“Türkiye operasyona sıcak bakmıyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 09:41 | Son Güncelleme

İdlib’te terör örgütü Heyet Tahrir Üş Şam’ın (HTŞ) birçok noktayı ele geçirmesiyle birlikte operasyon hazırlıkları konuşulmaya başlandı.

“Türkiye operasyona sıcak bakmıyor”

İdlib’te terör örgütü Heyet Tahrir Üş Şam’ın (HTŞ) birçok noktayı ele geçirmesiyle birlikte operasyon hazırlıkları konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Naim Babüroğlu, “ Türkiye geniş operasyona sıcak bakmıyor” dedi.
Operasyonlara katılmanın sivilleri tehlikeye düşüreceğini iddia eden uzmanlar, sivil kayıpların ortaya çıkacağını düşündükleri için operasyona sıcak bakmıyorlar. Konuyla ilgili Dr. Naim Babüroğlu da, Türkiye’nin de operasyona sıcak bakmadığını söyledi.
“Operasyon için zamana ihtiyaç var”
İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Naim Babüroğlu olası operasyonla ilgili şunları kaydetti: "Putin, Soçi Zirvesi’nde, İdlib’e operasyon zorunluluğunu belirtti ve Ruhani’nin de desteğini aldı. İdlib mutabakatından sonra HTŞ’nin kontrol ettiği bölgelerde artış görülünce operasyon ihtimali ortaya çıktı.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi Zirvesi’nde, İdlib’deki sürecin devamı konusunda mesaj verdiğini belirten Dr. Babüroğlu: “İdlib’deki HTŞ gibi terör örgütlerinin alanlarını, muhalifler vasıtasıyla kontrol altına alırız. Türkiye, bazı terör örgütlerinin elimine edilmesi, bazılarının da ikna edilmesi için biraz süre istiyor” dedi.
Nokta kara harekâtı ve hava operasyonları
İdlib operasyonunun olasılığını değerlendiren Babüroğlu, “Suriye-Rusya desteğiyle bazı belirlenmiş terör örgütleri bölgelerine nokta kara harekâtı veya hava operasyonları yapılabilir. Suriye ordusu örneğin 7 kilometrelik belirlenen derinlikte, operasyon yapabilir. Burada açılacak güvenli koridorlar yardımıyla siviller emniyetli alana geçer. Diğer bir düşük ihtimal de tüm İdlib’i kapsayacak geniş çaplı operasyon. Bu tür operasyon Türkiye’ye en az 1 milyonluk göç dalgası başlatır. Artı sığınmacı kılığında teröristlerin Türkiye’ye girme tehdidi doğar. Bu nedenle, Türkiye geniş operasyona sıcak bakmıyor."
“Soçi’de 3 lider uzlaştı”
Soçi’de Adana Mutabakatı üzerinde üç liderin uzlaştığına dikkat çeken Babüroğlu, "Adana Mutabakatı, Şam ve Ankara’nın en azından, teknik heyetler düzeyinde iş birliği ve müzakere yolunun açılması anlamına gelir. Bu mutabakat, Suriye ve Türkiye’nin savunma bakanlıkları arasında güvenlik iş birliği komisyonu kurmalarını, güvenlik iş birliği alt komisyonu ve sınır birlikleri komutanlarının zaman zaman görüşmeleri anlamına gelir" dedi.

Tam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktıTam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktı
Binlerce kişi gözünü ayırmadan izlediBinlerce kişi gözünü ayırmadan izledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Binada bir tek o kaldı! İlk sözleri pes dedirtti!

Binada bir tek o kaldı! İlk sözleri pes dedirtti!

Giuliano durdurulamıyor!

Giuliano durdurulamıyor!

Survivor'da Türk takımına büyük sürpriz! Acun açıkladı!

Survivor'da Türk takımına büyük sürpriz! Acun açıkladı!

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı (Son depremler)

Hatay'da deprem! Çevre ilçelerde de hissedildi

Sarıyer'de toprak kayması

Sarıyer'de toprak kayması

Aracın bagajından aslan başı heykeli çıktı!

Polisler bile şaştı! Aracın garajından çıktı

Denizli'de korkutan anlar!

Denizli'de korkutan anlar!

İzmir'de gece kulübü önünde silahlı saldırı!

İzmir'de gece kulübü önünde silahlı saldırı!

İstanbul'da ulaşıma sis engeli! Bazı vapur seferleri iptal

İstanbul'da ulaşıma sis engeli! Bazı seferler iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.