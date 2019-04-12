Türkiye, OPPO’nun renkli telefonlarını sevdi

İSTANBUL (AA) - Dünyanın beşinci büyük akıllı telefon markası olan OPPO'nun yenilikçi modelleri, Türkiye'deki kullanıcılardan yoğun ilgi gördü.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, OPPO'nun yenilikçi modelleri, Türkiye'deki kullanıcılar tarafından çok sevildi. 40'tan fazla ülkede ve bölgede hizmet veren OPPO’nun Türkiye operasyonu, kendi bölgesindeki en iyi satış performansını gösterdi.

OPPO’nun başarısında, markanın yenilikçi teknolojilerinin yanı sıra tasarım vizyonu da etkili oldu. OPPO’nun RX17 Pro, RX17 Neo ve AX7 modelleri kullanım deneyimini zenginleştiren özellikleri ile birlikte sıra dışı renkleriyle pazarın gözde modelleri arasına girdi. Ürünler satış kanallarında müşterilerle buluşmaya başladıktan kısa süre sonra beklentilerin üstünde bir ilgiyle karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, "Pazara girmeden önce yaptığımız detaylı pazar analizi, güçlü yerel ekibimiz ve yatırımlarımızla, OPPO Türkiye olarak bölgedeki en başarılı ülke konumuna ulaştık." ifadelerini kullandı.