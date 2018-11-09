"Türkiye organ naklinde tercih edilen ülke konumuna geldi"

SİNAN BALCIKOCA - Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) Başkanı Dr. Yavuz Selim Çınar, Türkiye'nin, organ naklindeki başarısının tüm dünyada ilgiyle izlendiğini ve bu alanda tercih edilen bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

Dr. Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sağlıklı insanın, yaşamının bir döneminde organa ihtiyaç duyabileceğini, bu yüzden organ bağışının çok önemli olduğunu vurguladı.

Çınar, beyin ölümü gerçekleşen kişilerden yapılacak bağışların önemine işaret ederek, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Dünya genelinde 2 milyona yakın, Türkiye'de ise yaklaşık 26 bin hastanın organ bekleme listelerinde yer aldığını belirten Çınar, bu hastaların, bağışlanacak organlarla hayata tutunacağını anlattı.

Çınar, Türkiye'nin organ naklinde dünyada önde gelen ülkeler arasında yer aldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin organ naklindeki başarısı tüm dünyada ilgiyle izleniyor. Bu yüzden yurt dışından birçok hasta ülkemize organ nakli olmak için geliyor. Türkiye, organ naklinde tercih edilen bir ülke konumuna geldi. Ülkemizde gerek teknik donanımı gerekse cerrahi başarısıyla dünyanın gelişmiş birçok ülkesinden daha iyi koşullarda ameliyatlar ve nakiller yapılıyor. Bu da birçok hastanın nakil için ülkemizi tercih etmesine neden oluyor. Yıllık 300'e yakın yabancı hasta Türkiye'de sağlığına kavuşup ülkelerine dönüyor."