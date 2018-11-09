HABER

"Türkiye organ naklinde tercih edilen ülke konumuna geldi"

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.11.2018 11:09 | Son Güncelleme

ONKOD Başkanı Dr. Yavuz Selim Çınar: - "Türkiye'nin organ naklindeki başarısı tüm dünyada ilgiyle izleniyor. Bu yüzden yurt dışından birçok hasta ülkemize organ nakli olmak için geliyor. Türkiye, organ naklinde tercih edilen bir ülke konumuna geldi. Yıllık 300'e yakın yabancı hasta Türkiye'de sağlığına kavuşup ülkelerine dönüyor" - "Hep, 'ABD'ye bu eğitimi almaya gittik' diye söylenirdi. Artık ABD'den cerrahlar ülkemize gelip nakil eğitimi alıyor. Canlı organ naklini öğrenmek için ülkemize geliyorlar. Bu bizim için çok büyük bir başarı"

SİNAN BALCIKOCA - Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) Başkanı Dr. Yavuz Selim Çınar, Türkiye'nin, organ naklindeki başarısının tüm dünyada ilgiyle izlendiğini ve bu alanda tercih edilen bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

Dr. Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sağlıklı insanın, yaşamının bir döneminde organa ihtiyaç duyabileceğini, bu yüzden organ bağışının çok önemli olduğunu vurguladı.

Çınar, beyin ölümü gerçekleşen kişilerden yapılacak bağışların önemine işaret ederek, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Dünya genelinde 2 milyona yakın, Türkiye'de ise yaklaşık 26 bin hastanın organ bekleme listelerinde yer aldığını belirten Çınar, bu hastaların, bağışlanacak organlarla hayata tutunacağını anlattı.

Çınar, Türkiye'nin organ naklinde dünyada önde gelen ülkeler arasında yer aldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin organ naklindeki başarısı tüm dünyada ilgiyle izleniyor. Bu yüzden yurt dışından birçok hasta ülkemize organ nakli olmak için geliyor. Türkiye, organ naklinde tercih edilen bir ülke konumuna geldi. Ülkemizde gerek teknik donanımı gerekse cerrahi başarısıyla dünyanın gelişmiş birçok ülkesinden daha iyi koşullarda ameliyatlar ve nakiller yapılıyor. Bu da birçok hastanın nakil için ülkemizi tercih etmesine neden oluyor. Yıllık 300'e yakın yabancı hasta Türkiye'de sağlığına kavuşup ülkelerine dönüyor."

- "Canlı organ naklini öğrenmek için ülkemize geliyorlar"

Organ nakli alanında Türkiye'nin ciddi bir başarısı olduğunu anlatan Çınar, şunları kaydetti:

"ABD ve İngiltere ile Orta Asya, Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere dünya ülkelerinden organ naklini yapan ya da kendini ilerletmek isteyen nakil cerrahları ülkemizde ameliyatlara katılıyor. Hep, 'ABD'ye bu eğitimi almaya gittik' diye söylenirdi. Artık ABD'den cerrahlar ülkemize gelip nakil eğitimi alıyor. Canlı organ naklini öğrenmek için ülkemize geliyorlar. Bu bizim için çok büyük bir başarı."

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Hamileliğin 'rötuşsuz' halleri: Instagram fotoğrafımda neden çıplak ve klozetin üstündeyim?Hamileliğin 'rötuşsuz' halleri: Instagram fotoğrafımda neden çıplak ve klozetin üstündeyim?
Narın faydaları nelerdir? Nar neye iyi gelir? İşte nar ve nar suyunun inanılmaz faydaları Narın faydaları nelerdir? Nar neye iyi gelir? İşte nar ve nar suyunun inanılmaz faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Organ nakli Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) Başkanı Dr. Yavuz Se

En Çok Okunan Haberler

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalar sonrası Belhanda planı

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalar sonrası Belhanda planı

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

İlginizi Çekebilir

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Narın faydaları nelerdir? Nar neye iyi gelir? İşte nar ve nar suyunun inanılmaz faydaları

Narın faydaları nelerdir? Nar neye iyi gelir? İşte nar ve nar suyunun inanılmaz faydaları

Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek

Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek

Astım hastalarına boğazlı kazak uyarısı! Kışlık kıyafet seçerken dikkat

Astım hastalarına boğazlı kazak uyarısı! Kışlık kıyafet seçerken dikkat

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

Bozyörük yılanıyla gelen şifa! Bilen almadan geçmiyor

Bozyörük yılanıyla gelen şifa! Bilen almadan geçmiyor

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.