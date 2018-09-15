DURMUŞ GENÇ - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Türkiye Rallisi adı altında Marmaris'te gerçekleştirilen 10. ayağının ülke adına önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "Türkiye organizasyonlar açısından ciddi başarıları olan bir ülke. Son yıllarda gerek tesisleşme gerekse organizasyon noktasındaki performansımız ciddi derecede arttı." dedi.

Bakan Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sekiz yıl aradan sonra Dünya Ralli Şampiyonası'nın bir ayağının Türkiye'de gerçekleştirilmesini ciddi bir başarı olarak gördüğünü söyledi.

Rallinin bölgede heyecanla devam ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, Marmaris'te yapılan açılışın muhteşemliği, iki gündür yapılan yarışlar ve devam eden yarışların kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdi.

Bu anlamda sekiz yıl sonraki bu başlangıcın önemli olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, bundan sonraki yıllarda da devamının çok daha güzel geleceğine inandığını bildirdi.

Türkiye'nin son yıllarda önemli sportif organizasyonlara ev sahipliği yaptığına değinen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye organizasyonlar açısından ciddi başarıları olan bir ülke. Son yıllarda gerek tesisleşme, gerekse organizasyon noktasındaki performansımız ciddi derecede arttı. Bu noktada hükümetimizin katkısı Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliği de hakikaten çok büyük. Gerek sporcular gerek izleyiciler bu tür organizasyonlara renk katıyor." diye konuştu.