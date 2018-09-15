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"Türkiye organizasyonlar açısından ciddi başarıları olan bir ülke"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 11:12 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Son yıllarda gerek tesisleşme gerekse organizasyon noktasındaki performansımız ciddi derecede arttı" - "Ülkemizin her yeri cennetten bir köşe. Özellikle Marmaris apayrı bir güzel. Deniziyle, yeşiliyle, insanıyla. Bu anlamda bu rallinin Marmaris'te gerçekleşmesinden dolayı ralliciler, otomobil yarışçıları çok şanslı" - "Bundan sonraki şampiyonalarda da ev sahibi olarak iddialı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu organizasyonların bundan sonraki süreçte ülkemize verilerek, ödüllendirilmemiz gerektiğine inanıyorum"

DURMUŞ GENÇ - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Türkiye Rallisi adı altında Marmaris'te gerçekleştirilen 10. ayağının ülke adına önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "Türkiye organizasyonlar açısından ciddi başarıları olan bir ülke. Son yıllarda gerek tesisleşme gerekse organizasyon noktasındaki performansımız ciddi derecede arttı." dedi.

Bakan Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sekiz yıl aradan sonra Dünya Ralli Şampiyonası'nın bir ayağının Türkiye'de gerçekleştirilmesini ciddi bir başarı olarak gördüğünü söyledi.

Rallinin bölgede heyecanla devam ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, Marmaris'te yapılan açılışın muhteşemliği, iki gündür yapılan yarışlar ve devam eden yarışların kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdi.

Bu anlamda sekiz yıl sonraki bu başlangıcın önemli olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, bundan sonraki yıllarda da devamının çok daha güzel geleceğine inandığını bildirdi.

Türkiye'nin son yıllarda önemli sportif organizasyonlara ev sahipliği yaptığına değinen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye organizasyonlar açısından ciddi başarıları olan bir ülke. Son yıllarda gerek tesisleşme, gerekse organizasyon noktasındaki performansımız ciddi derecede arttı. Bu noktada hükümetimizin katkısı Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliği de hakikaten çok büyük. Gerek sporcular gerek izleyiciler bu tür organizasyonlara renk katıyor." diye konuştu.

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- "Bundan sonraki şampiyonalarda da ev sahibi olarak iddialı olduğumuzu belirtmek istiyorum"

Bakan Kasapoğlu, halkın ilgisi ve konukseverliğinin ülkenin güzelliklerini tanıtmada apayrı bir unsur olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gerek bu organizasyonun gerekse diğer organizasyonların, ülkemiz adına özellikle bu ekonomik saldırıların olduğu günlerde çok önemli ve kritik olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin her yeri cennetten bir köşe. Özellikle Marmaris apayrı bir güzel. Deniziyle, yeşiliyle, insanıyla. Bu anlamda bu yarışın Marmaris'te gerçekleşmesinden dolayı ralliciler, otomobil yarışçıları çok şanslı. Dünyada 155 ayrı kanalın şampiyonayı canlı yayımlaması ve dünyanın birçok ülkesinden sporseverlerin Marmaris'te olması da apayrı bir güzellik, apayrı bir avantaj. Hem yarış severler hem de dünyada bu yarışları izleyenler açısından Marmaris'i tanımanın da gerçekten ayrı bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda tüm yarışseverleri ve coğrafyayı gerçekten merak edenleri Marmaris'e beklediğimizi belirtmek istiyorum."

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye'ye alınma sürecinden yapılan yarışlara kadar olan dönemdeki çalışmaların başarılarını ispatladığını vurgulayan Kasapoğlu, Türkiye'nin büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek gücünün olduğunu aktardı.

Bundan sonraki organizasyonlarda da bir adım önde olduklarını anlatan Kasapoğlu, "Bundan sonraki şampiyonalarda da ev sahibi olarak iddialı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu organizasyonların bundan sonraki süreçte ülkemize verilerek, ödüllendirilmemiz gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, şampiyonaya katılan dünyaca ünlü pilotlara başarılar dileyerek, organizasyonun ülke tanıtımına da katkı sağladığını sözlerine ekledi.

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