"Türkiye, Orta Doğu'nun merkez ülkesi konumuna gelmeye başladı"

TEKİRDAĞ (AA) - Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ensar Nişancı, "Türkiye, özellikle İstanbul Zirvesi, İdlib Mutabakatı ve Soçi, Astana süreçlerinden sonra bölgede almış olduğu inisiyatifler üzerinden, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı operasyonundan sonra, Orta Doğu'nun merkez ülkesi konumuna gelmeye başladı." dedi.
NKÜ Rektörlük Salonu'nda düzenlenen "Orta Doğu'da Güncel Eğilimler Konferansı"nda konuşan Nişancı, Türkiye'nin, Orta Doğu'da önemli rol oynayan bir ülke konumunda olduğunu söyledi.
Nişancı, geçen yıl başladıkları konferansın ikincisini Türkiye'de düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Orta Doğu bugün dünyanın en sıcak noktalarının ve en önemli stratejik olayların gerçekleştiği bir coğrafyadır. Bu kongreleri önemsiyoruz ve bunların sürekli hale gelmesini istiyoruz." diye konuştu.
Orta Doğu'nun dünyanın en sıcak coğrafyası ve en önemli olayların gerçekleştiği yer olduğunu vurgulayan Nişancı, "Orta Doğu'daki bu dinamik durum sadece Orta Doğu'yu ilgilendirmiyor. Orta Doğu, her zaman çok önemliydi ama bugün Orta Doğu'nun ayrı bir önemi var. Çünkü değişim ve dönüşüm sadece Orta Doğu'da olmuyor, dünyanın geri kalanında global düzeydeki değişimler en az Orta Doğu'daki değişimler kadar önemli. Global düzeydeki değişimlere ve dönüşümlere gebe olan bir dünyadan söz ediyoruz." görüşünü dile getirdi.
Nişancı, Türkiye'nin Orta Doğu'da söz sahibi bir ülke olmaya başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan kriz, sıradan bir kriz değil. ABD'nin ulusal çıkarlarıyla, AB arasındaki çıkarlar arasında uzlaşma artık bozulmuş durumdadır. Türkiye açısından değerlendirecek olursak Türkiye bölgede artık hedef ülke olmaktan uzaklaşıyor. Türkiye özellikle İstanbul Zirvesi, İdlib Mutabakatı ve Soçi, Astana süreçlerinden sonra bölgede almış olduğu inisiyatifler üzerinden, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı operasyonundan sonra Türkiye Orta Doğu'nun merkez ülkesi konumuna gelmeye başladı. Türkiye Orta Doğu'da hedef ülke olmaktan uzaklaşıp merkez ülke olmaya, global sistemdeyse kilit ülke olmaya başladı."
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