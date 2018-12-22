CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye, Orta Doğu'nun tümünü yönetebilecek pozisyondadır. Orta Doğu'ya barışı götürecek olan ülke Türkiye'dir. Ne Amerika'dır ne de Rusya'dır. Orada akan kanı durduracak tek ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin o nedenle bölgedeki pozisyonu çok önemlidir." dedi.

Kılıçdaroğlu, Palandöken ilçesine bağlı bir kongre merkezinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri ve partililerin katılımıyla düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, yeniden ön yargılardan arınıp daha güçlü düşünmenin mümkün olduğunu, bunu yapmaları gerektiğini söyledi.

Bunu el birliğiyle yapmak zorunda olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Klasik particilik anlayışının dışına çıkmak durumundayız. A partisi, B partisi, C partisi, hep kaybediyoruz. Kaybeden Türkiye. Kaybeden kim? Hep beraber kaybediyoruz. Niye hep beraber huzur içerisinde, kardeşçe yaşamıyoruz, niye ayrılıyoruz, bölünüyoruz? Orta Doğu'ya döndük. Kimlik, inanç ve yaşam tarzı üzerinden siyaset, bakalım bunun kimliği, inancı ve yaşam tarzı nedir. Bize ne? Siyasete ne? Kimsenin öyle bir hakkı yok." ifadelerini kullandı.