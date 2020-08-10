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  4. Türkiye Oruç Reis gemisi için yeniden Navtex ilan etti

Türkiye Oruç Reis gemisi için yeniden Navtex ilan etti

10.08.2020 09:30 | Son Güncelleme

Türkiye Yunanistan ile kriz yaratan Oruç Reis sismik araştırma gemisi için Akdeniz’de yeniden Navtex ilan etti.

Türkiye Oruç Reis gemisi için yeniden Navtex ilan etti

Gemi 23 Ağustos tarihine kadar görevlendirildi.Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Oruç Reis sismik araştırma gemisi için Navtex ilan edildiğini duyurdu. Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin 10-23 Ağustos tarihleri arasında Akdeniz'de sismik çalışmalar yapacağı bildirildi. Mesajda diğer gemilerden 6 deniz mili açıktan geçmeleri istendi.

Türkiye Oruç Reis sismik araştırma gemisi için temmuz ayında Navtex ilan etmişti. İlan, Ankara ile Atina arasında bir süredir devam eden Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz sondaj haklarıyla ilgili krizi alevlendirmişti. Ankara'nın gemiyi Meis Adası'na 180 kilometre mesafede görevlendirmek istemesi Yunanistan ve ABD'nin tepkisini çekmişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafları yatıştırmak için telefon diplomasisi yürütmüş ve Türkiye bu faaliyeti beklemeye almıştı.

Erdoğan "Sözlerinde durmadılar" demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma günü ise "Şansölye Merkel benden bir ricada bulundu. Sondaj çalışmalarını durdurursanız benim işimi kolaylaştırırsınız diye. Ben de ona 'Yunanistan'a ve diğerlerine güveniyorsanız biz çalışmalara ara veririz ama ben onlara güvenmiyorum, sözlerinde durmayacaklar' dedim nitekim öyle de oldu" demişti.

Verilen sözlerde durulmadığı için sondaj çalışmalarına yeniden başladıklarını ifade eden Erdoğan "Sözlerinde durmuyorlar biz de yolumuza devam ediyoruz" diye konuşmuştu.

DW / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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