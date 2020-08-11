Türkiye Oruç Reis'in Faaliyet Alanı Haritasını Yayımladı

Açıklamada Erciyes, Yunanistan’ın bölgenin kendi kıta sahanlığı içerisinde bulunduğuna dair iddiada bulunarak büyük bir yaygara kopardığını belirtti. Erciyes “Peki Yunanistan bu iddiada nasıl bulunuyor? Türkiye’nin 2 km uzağında, Yunanistan’ınsa 580 km uzağında bulunan Meis Adası nedeniyle. Yunanistan, bu ufacık adadan dolayı 40 bin km’lik bir kıta sahanlığı iddiasında bulunuyor ve Oruç Reis’i durdurmaya, Türkiye’yi, Doğu Akdeniz’de engellemeye çalışıyor. Bu aşırılıkçı iddialar, uluslararası hukuka uygun değil. Eşitlik ilkesine aykırı. Buna rağmen Yunanistan, Avrupa Birliği ve Amerika’dan bu iddialara destek vermesini ve Türkiye’nin meşru kıyısal haklarından vazgeçmesi için baskı yapılmasını istiyor. Bu kabul edilebilir ve makul bir durum değildir” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Erciyes, buna karşın AB ve ABD’nin Yunanistan’dan bu adil olmayan ve absürd isteklerine son vermesini istemeleri gerektiğini dile getirdi. Erciyes, bölgede gerilim yaratan ülkenin Türkiye değil bu aşırılık yanlısı istekleriyle Yunanistan’ın olduğunu belirtti.

Dün konuya ilişkin bir soruya yanıt veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Yunanistan’ı, samimi ve dürüst olmamakla itham etmiş ve Mısır’la yapılan anlaşmanın da bunun bir göstergesi olduğunu söylemişti.

Aksoy “Yunanistan diyalog konusunda samimi ve dürüst olmadığını 6 Ağustos 2020 tarihinde Mısır ile yaptığı korsan anlaşma ile ortaya koymuştur. Bu anlaşma ile ülkemizin ve Libya’nın Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı ihlal edilmiştir. Bu gelişme üzerine Oruç Reis gemimiz, evvelce planlanan sismik araştırma faaliyetine bugün itibariyle başlamıştır. Yunanistan’ın faaliyetimize itiraz etmesinin hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Daha önce defaatle dile getirdiğimiz üzere, Meis Adası başta olmak üzere, bölgedeki Yunan adalarının Türkiye’nin kıta sahanlığını kesmesi uluslararası hukukun temel ilkesi olan hakkaniyet ilkesine aykırıdır. Türkiye gösterdiği iyi niyete bir kez daha karşılık bulamamış olmasından hareketle, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmayı sürdürecek ve daha önceden yapılan planlama çerçevesinde faaliyetlerine kararlılıkla devam edecektir” dedi.