Türkiye Oruç Reis'in görev süresini uzattı

Doğu Akdeniz'de ittifak kuran Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır'ın Türkiye'yi kınayan ortak bildirisi bölgedeki tansiyonu yükseltirken Türkiye sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in görev süresini 27 Ekim'e kadar uzattığını açıkladı.

Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Antalya Navtex (seyrüsefer duyuru sistemi) İstasyonu üzerinden yayınlanan mesajda, Oruç Reis'in bugün dolan görev süresinin 27 Ekim'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Yeni Navtex ilanına göre Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte, Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek. Atina ise yayınladığı karşı Navtex'te Türkiye'nin arama faaliyetini yasa dışı olarak nitelendirdi.

Öte yandan Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin doğal gaz arama çalışmaları nedeniyle yaşanan gerilim, bölgede ortaklıklarını güçlendiren Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır liderlerinin Lefkoşa'da yaptığı ortak açıklamayla daha da arttı. Ortak bildiride Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri kınanmış, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis Türkiye'yi, "emperyalist fanteziler içinde" olmakla suçladı.