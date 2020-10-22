HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye Oruç Reis'in görev süresini uzattı

Türkiye Oruç Reis'in görev süresini uzattı

22.10.2020 19:09 | Son Güncelleme

Türkiye Oruç Reis sismik araştırma gemisi için yeni Navtex mesajı yayınlayarak görev süresini 27 Ekim tarihine kadar uzattı.

Türkiye Oruç Reis'in görev süresini uzattı

Doğu Akdeniz'de ittifak kuran Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır'ın Türkiye'yi kınayan ortak bildirisi bölgedeki tansiyonu yükseltirken Türkiye sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in görev süresini 27 Ekim'e kadar uzattığını açıkladı.

Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Antalya Navtex (seyrüsefer duyuru sistemi) İstasyonu üzerinden yayınlanan mesajda, Oruç Reis'in bugün dolan görev süresinin 27 Ekim'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Yeni Navtex ilanına göre Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte, Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek. Atina ise yayınladığı karşı Navtex'te Türkiye'nin arama faaliyetini yasa dışı olarak nitelendirdi.

Öte yandan Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin doğal gaz arama çalışmaları nedeniyle yaşanan gerilim, bölgede ortaklıklarını güçlendiren Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır liderlerinin Lefkoşa'da yaptığı ortak açıklamayla daha da arttı. Ortak bildiride Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri kınanmış, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis Türkiye'yi, "emperyalist fanteziler içinde" olmakla suçladı.

Ankara ise zirve sonrası yayımlanan ortak bildiriye tepki göstererek, bildirinin "Türkiye'ye karşı mesnetsiz itham ve iddialar içerdiği ve tümüyle reddedildiğini" bildirdi.

Baskı artıyor

Doğu Akdeniz gerilimi nedeniyle Ankara'nın üzerindeki baskı giderek artıyor. Geçen hafta Avrupa Birliği (AB) zirvesinde AB devlet ve hükümet başkanları, Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini yeniden Doğu Akdeniz’e göndermesiyle tırmanan gerilimde AB üyesi Yunanistan ve Kıbrıs'a tam destek mesajını yineleyerek Türkiye'yi diyaloğa açık olduğunu göstermeye çağırmıştı. Liderler, Türkiye'ye karşı atılacak olası adımlarla ilgili de aralık ayının bekleneceğini yinelemişti.

AFP,DW / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
22 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu22 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Spotify kapanıyor mu?Spotify kapanıyor mu?
En Çok Okunan Haberler
Kritik faiz kararı açıklandı
Kritik faiz kararı açıklandı
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Skandal! Ermenistan ordusu Serdar Ortaç’ı 'öldürdü'
Skandal! Ermenistan ordusu Serdar Ortaç’ı 'öldürdü'
İstenen ceza belli oldu
İstenen ceza belli oldu
Mide bulandıran olay! 13 yaşındaki kıza bu mektubu yazdı
Mide bulandıran olay! 13 yaşındaki kıza bu mektubu yazdı
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
Otobüste taciz skandalında yeni gelişme: Muavin tutuklandı
Otobüste taciz skandalına tutuklama
22 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
22 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan cezaevindeki şüpheli ölümle ilgili açıklama: Asılı halde bulundu
Cezaevinde şüpheli ölüm! Başsavcılık'tan açıklama
Yeni doğan bebeğini çöpe atan anne serbest bırakıldı
Yeni doğan bebeğini çöpe atan anne serbest bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
Erdoğan'dan kritik görüşme
Süresiz nafaka kalktı mı? Ömür boyu nafaka ne zaman kalkacak? Yeni nafaka düzenlemesi son dakika gelişmesi
Binlerce boşanmış çifti ilgilendiriyor! Yeni nafaka düzenlemesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.