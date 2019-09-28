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Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Eresin: İstanbul'da otel doluluk oranları yüzde 90'lara yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 10:05 | Son Güncelleme

 Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Ağustos ayında İstanbul'da otel doluluk oranlarının yüzde 90'lara yükseldiğini söyledi.

Gökhan ARTAN/Robert Badendieck- İSTANBUL, (DHA)- Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Ağustos ayında İstanbul'da otel doluluk oranlarının yüzde 90'lara yükseldiğini söyledi. Eresin, "Avrupalı ve Japon turist geri gelmeye başladı.Hindistan’dan girişlerimizde de artışlar var." dedi.

İstanbul turizmde ilk 7 ayda 8.4 milyondan fazla yabancı turist ağırlayarak son 5 yılın en iyi performansını yakalarken, kente haritada adları gösterilmesi zor olan 10 bin nüfuslu ülkelerden de yabancı ziyaretçi ağırladı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) verilerine göre Ağustos ayında da İstanbul'a turist akını yaşandı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Demirören Haber Ajansı'na(DHA) konaklama sektöründeki son gelişmelerle ilgili özel açıklamalarda bulundu. Ağustos ayını iyi kapattıklarını ve İstanbul'da doluluk oranlarının yüzde 90'lara yükseldiğine dikkat çeken Eresin, "Ortalama oda fiyatlarımız da geçen senenin oldukça üstünde seyrediyor. Her ne kadar yıl bazında biraz geriden seyir etsekte, yıl sonunda açığı biraz olsa da kapatmaya çalışıyoruz. Zaten yavaş yavaş geçen seneden itibaren yükselmeye başlamıştı, düşük oranlarda da olsa Avrupalı turist gelmeye başladı. Japon turistimiz geri gelmeye başladı. Japonlar, Çinliler ve Hintliler seyahat için uçak imkanı elde edebiliyorlar, bu çok önemli bizim için. Gelmek isteyen de gelemiyordu yeterli koltuk sayısı olmadığı için. Dolayısıyla, Japon turistte artış gözlemleniyor. Hindistan’dan girişlerimizde artışlar var. Bu devam edecek" dedi.

"Kişi başı gelirimiz daha yukarı gidecek"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, "Ağustos’ta bir maç vardı, Chelsea-Liverpool maçı dolayısıyla doluluklar o dönem için arttı ama doluluklardan ziyade ortalama oda fiyatlarımız beklenenin çok üstüne çıktı" dedi ve şunları söyledi: "Dolayısıyla, bu tip spor hadiseleri, kültür-sanat, bunları şehirlere açtıkça daha üst segment misafirleri ağırlama şansımız olacak ve kişi başı gelirlerimiz çok daha yukarı doğru gidecektir. Günü birlik kalışlarla ilgili biz daha yüksek sayılar bekliyoruz, yeterli bulmuyoruz günü birlik konaklamaları. THY, biliyorsunuz, bir tam gün bekleyen misafirler için ücretsiz şehir turu veriyor. Bu bizim için çok önemli, o insanlar aslında hiç İstanbul’a gelmeyecekken onlar sayesinde şehri tanıyorlar ve uçuyorlar. Geri gelmek suretiyle uçuyorlar, bu bizim için bir pazarlama aracı"

"THY'nin her açtığı destinasyon yeni bir misafir kapasitesi"

Türk Hava Yolları'nın açtığı her yeni destinasyonun otelciler için yeni bir misafir kapasitesi yarattığını ifade eden Eresin, "Dolayısıyla buraya gelecek her yeni uçak mutlaka turist sayısına yansıyacaktır. Bu yüzde 10 olur, yüzde 100 olur, transiti çok olur az olur ama mutlaka ve mutlaka şehre pozitif yansıyacaktır" diye konuştu.

"Thomas Cook’tan boşalan yeri mutlaka başka aktörler dolduracaktır"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, iflas eden dünyanın en büyük tur operatörlerinden olan İngiliz şirketi Thomas Cook ile ilgili yaşanan kayıpların çok kısa süreli olacağına inandıklarını söyledi. Türkiye destinasyonun önemli bir destinasyon olduğuna vurgu yapan Eresin, "Thomas Cook’tan boşalan yeri mutlaka başka aktörler dolduracaktır. Thomas Cook’un taşıyamadıklarını onlar taşımak için talip olacaktır. Sayın Mehmet Ersoy’da açıkladı, bir çok firma halihazırda şu andan itibaren uçuş sayılarını arttırmaya başladılar. Şu an tatilini satın almamış insanlar için, Türkiye’ye gelmenin yolları açık. Türk Hava Yolları'ndan güzel haberler var, SunExpress’ten güzel haberler var. British Airways’in uçuş sayılarını arttıracağına dair çok güzel haberler var. Dolayısıyla biz geleceğe ümitle bakıyoruz Turizm adına. Şu anda EasyJet uçuş sayılarını arttırmaya karar verdi. Bakanlık halihazırda görüşmeler yapmış ve prensipte anlaşmış durumdalar. Dolayısıyla, charter anlamında Thomas Cook’un taşıyamadıklarını bu firmalar taşıyacaktır. Tarifeli uçaklarımızda da sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Özellikle Nisan 2020’den sonra gerekli tüm uçuşların zaten başlamış olacağını umuyoruz.” şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin'in konuşması

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